Fin de demi-finale entre la Suisse et la Norvège avec les deux coachs qui se sont invectivés d'un banc à l'autre. Jan Cadieux n'a pas goûté au comportement des Scandinaves.

Jan Cadieux: «Je lui ai dit ce que je pensais de leur comportement»

Jan Cadieux: «Je lui ai dit ce que je pensais de leur comportement»

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lors des toutes dernières secondes d'un match plié depuis plus d'une demi-heure, un joueur norvégien a tenté d'aller mettre une immense mise en échec sur Tim Berni en zone défensive. Le genre de charge que l'on voit généralement en début de rencontre, lorsqu'il s'agit d'imposer un rapport de force. Le genre d'action qui peut également laisser un joueur à terre.

Fort heureusement, le défenseur de Genève-Servette qui rejoindra Zurich n'a pas été touché. Mais cette action a provoqué une altercation sur la glace alors que la sirène finale retentissait. Le Scandinave a brisé une règle non-écrite en se comportant ainsi alors que la rencontre était terminée. Et les Suisses présents sur la glace se sont chargés de le faire savoir à leurs adversaires. Cette scène a fait suite à d'autres charges très appuyées.

Altercation sur le banc

Et au moment où le calme est revenu sur la glace, la télévision a capturé une scène peu commune. D'un banc à l'autre, les entraîneurs se sont invectivés. D'un côté, Jan Cadieux et de l'autre Petter Thoresen. On y a vu le sélectionneur national suisse montrer l'écran géant et se taper de l'index sur la tempe comme pour dire que le comportement des Norvégiens était déraisonnable. Face à lui, l'entraîneur de la Norvège a rétorqué lui disant visiblement qu'il pleurnichait.

Mais qu'a bien pu dire Jan Cadieux pour que la situation s'envenime de la sorte? Après le match, lorsque le calme est revenu, il n'a pas éludé la question. Loin s'en faut.

1:14 Vidéo: Jan Cadieux: «Je lui ai dit ce que je pensais de leur comportement»

«Je lui ai juste dit ce que je pensais de leur comportement dans les cinq dernières minutes, a précisé Jan Cadieux. Quand tu perds 6-0 et que tu sais qu’il y a une équipe qui va jouer une finale le lendemain et que tu te comportes comme ça... Eux aussi, d'ailleurs, ont un match à jouer dimanche. C'est un manque de classe et je le lui ai dit.»

Le sélectionneur national n'a donc guère apprécié l'attitude des Norvégiens dans les derniers instants de la rencontre. Et visiblement, il tenait à ce que son homologue l'entende directement.