L'équipe de Suède qui jouera la première phase du Mondial à Fribourg sera représentée par deux joueurs de clubs romands. Ainsi Jacob De La Rose (Fribourg) et Erik Brännström (Lausanne) ont été retenus.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La dernière fois que Jacob De La Rose a vu la BCF Arena, c'était pour fêter le titre national remporté avec Fribourg Gottéron. Il espérait probablement y revenir rapidement. C'est désormais une certitude: l'attaquant des Dragons va disputer le prochain championnat du monde avec la Suède.

Ce lundi matin, Sam Hallam, futur entraîneur de Genève-Servette, a dévoilé sa sélection avec forcément un fort goût nord-américain. Mais dans celle-ci, figure donc le No 95 des Dragons. Il disputera son troisième Mondial après avoir notamment remporté la médaille d'or en 2018.

Il ne s'agit pas du seul joueur d'une formation romande à avoir été retenu par Sam Hallam. Le technicien a également choisi de garder Erik Brännström dans son effectif. Le défenseur du Lausanne HC, buteur durant les Beijer Games face à la Finlande, est ainsi récompensé pour son excellente saison avec les Lions.

Deux pépites sélectionnées

Après avoir disputé les Mondiaux dans les différentes classes juniors, Erik Brännström n'avait jusqu'à présent jamais été convoqué pour disputer un championnat du monde chez les adultes. Avec 43 points en 51 matches de National League du côté de la Vaudoise aréna, il a probablement tapé dans l'œil de Sam Hallam. Cette saison, il a également inscrit 12 points (5 buts, 7 assists) en autant de matches avec le «Tre Kronor».

Quatre autres joueurs évoluant en Suisse seront également de la partie: Rasmus Asplund (Davos), Tim Heed (Ambri), André Petersson (Langnau) et Jacob Larsson (Rapperswil). À noter que la sélection suédoise intègre les deux pépites de 18 ans, Ivar Stenberg et Viggo Björck. Le premier nommé devrait être repêché en 1re ou en 2e position cette année lors de la draft. Le second, lui, est largement attendu dans le Top 10.