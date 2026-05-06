«Ce n’est pas contre Jan Cadieux, mais pour Patrick Fischer»

À une semaine du Mondial en Suisse, Roman Josi a intégré l'équipe de Suisse. Le capitaine est revenu sur «l'affaire Fischer» qui a profondément chamboulé la préparation de la Nati.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En un mois, le train-train de l'équipe de Suisse a basculé. Les révélations sur le faux certificat Covid de Patrick Fischer ont fait trembler la Fédération qui n'a pas eu d'autre choix que de se séparer de son sélectionneur à succès. Jan Cadieux a été nommé entraîneur quelques semaines avant son entrée en fonctions prévue le 1er juin prochain.

Roman Josi, capitaine et leader charismatique de cette formation, a pris la plume pour apporter son soutien à «Fischi». Il a demandé aux dirigeants de la Fédération de réintégrer le sélectionneur pour le Mondial en Suisse. Un mot écrit en «nous» qui n'a pas fait l'unanimité, même au sein du vestiaire. C'est dans ce contexte que l'équipe à croix blanche prépare son Mondial à Zurich et Fribourg.

«Ma déception était immense»

Cette semaine, treize nouveaux joueurs ont intégré l'équipe avec Roman Josi dans le lot. Forcément, les questions autour de cette situation ne pouvaient pas être éludées. Pour la première fois et en exclusivité pour Blick, le défenseur des Nashville Predators explique les raisons qui l'ont poussé à faire cette lettre: «Ma déception était immense à ce moment-là, a confié le défenseur. C'est pourquoi il m'est apparu évident que je devais être solidaire. Il aurait fait de même pour moi. Nous avons eu la chance de vivre tant de moments merveilleux avec lui et de construire quelque chose de vraiment formidable avec l'équipe nationale.»

La démarche a été parfaitement comprise par le nouveau sélectionneur: «Roman m'a appelé avant que cela sorte publiquement, avait-il expliqué quelques jours plus tard. On en a parlé très ouvertement. Je comprends parfaitement les émotions des joueurs. Patrick a énormément apporté au hockey suisse. Les joueurs ont le droit d'exprimer cela. Nous leur demandons d'avoir des émotions sur la glace, c'est normal qu'ils en aient également en dehors. Mais cela a été fait de la bonne manière.»

«Tout mon soutien à Jan Cadieux»

Mais le No 90 de la sélection insiste sur un point central: «Pour moi, il était important de soutenir 'Fischi'. Je l'ai fait pour Patrick Fischer et non contre Jan Cadieux. C'est un excellent entraîneur et il a toute ma confiance. Je le lui ai dit et il sait très bien ce que je pense de lui.»

C'est une évidence que cette affaire qui a tant fait parler en Suisse a également généré de nombreuses discussions au sein du vestiaire. «Oui, nous en avons beaucoup parlé, précise Roman Josi. Il y a des divergences d’opinion partout et ce n'est pas anormal que ce soit aussi le cas ici. Mais nous avons communiqué de manière très ouverte et tout le monde a pu donner son avis. Cela nous rapproche encore davantage de pouvoir parler aussi franchement entre nous.»

«Regarder vers l'avant»

Au moment des premiers remous, Roman Josi ne pensait pas qu'un mois plus tard tout serait différent en équipe de Suisse. «Personne n’imaginait que cela prendrait une telle ampleur, remarque-t-il. C'est une histoire dans laquelle il n'y malheureusement pas beaucoup de gagnants.» Mais pour le Bernois, le message est d'ailleurs clair: «Il est important de regarder de l'avant désormais. Nous devons nous concentrer sur le Mondial en Suisse. Cela fait depuis 2009 que tout le monde attend de jouer à la maison et la réussite de ce tournoi doit être notre grand objectif commun.»

À titre personnel, Roman Josi se souvient forcément du Mondial à Berne et Kloten. «C'était mon tout premier, rigole-t-il. Forcément, c'était une déception que nous ne nous soyons pas qualifiés pour les quarts de finale. Mais c'était vraiment cool de jouer à Berne. Toute l'équipe est très motivée pour cet objectif et je me réjouis de revivre ce genre d'émotions.» Il est le dernier joueur encore en activité à avoir disputé ce dernier «Heim-WM».

Un sentiment que partage Jan Cadieux. Le nouveau sélectionneur national a apprécié ces deux semaines à l'étranger pour retrouver un certain calme. «C'était quelque chose d'important, nous a-t-il. Nous avons discuté en équipe et nous nous sommes focalisés sur la seule chose que nous puissions contrôler: le sport. Il est vrai que c'était plus simple d'être à l'étranger, car il y avait un peu moins d'attention. Surtout avec la finale de National League. Mais à l'intérieur du groupe, on a essayé de faire la part des choses afin de préparer au mieux le Mondial. Et je sens qu'il y a une grande envie.»