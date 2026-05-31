Avant même de commencer sa finale face à la Finlande ce dimanche (20h20), la Suisse a déjà l'assurance de terminer le tournoi à la première place mondiale. Elle n'avait jamais été sur le toit du monde.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Peu importe le résultat de la finale de ce championnat du monde, l'équipe de Suisse a déjà accompli quelque chose d'exceptionnel. Déjà, la Nati participe à sa troisième finale consécutive, ce qui, en soi, n'est déjà pas rien.

Mais cette régularité a évidemment une conséquence au classement mondial de l'IIHF malgré l'élimination en quarts de finale à Milan contre la Finlande. La sélection de Jan Cadieux est en effet assurée de grimper à la première place du classement qui prend en compte de manière pondérée les six dernières compétitions officielles entre les Mondiaux et les Jeux olympiques.

Le champion du monde gagne 1600 points, tandis que son dauphin doit se contenter de 1560. Rien qu'en ajoutant ce chiffre à son total, la Suisse est assurée d'enjamber le Canada et les États-Unis. Il s'agit de la première fois de l'histoire que la Nati est sur le toit du monde.

Et cette position n'est de loin pas anodine. Dans l'histoire de ce classement créé en 2003, seules quatre nations s'étaient établies sur le trône. Entre la première édition et 2024, elles n'étaient d'ailleurs que trois: le Canada, la Suède et la Russie. L'an dernier, les États-Unis s'étaient joints à la fête dans la foulée de leur titre mondial acquis aux dépens de la Suisse à Stockholm.