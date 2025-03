L'équipe de Suisse préparera les Mondiaux du 7 avril au 4 mai dans une base établie à Kloten. Durant cette période, elle disputera six matches amicaux avant l'ultime étape de l'Euro Hockey Tour.

Six matches amicaux pour l'équipe de Suisse

Six matches amicaux pour l'équipe de Suisse

L'équipe de Suisse aura droit à six matches amicaux pour préparer ses Mondiaux. Photo: Jussi Eskola/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

La sélection de Patrick Fischer affrontera la Slovaquie à Herisau (10 et 11 avril/19h45) avant de se mesurer à deux reprises à la France à Marseille (18 et 19 avril/20h00). Elle se rendra ensuite à Riga pour jouer face à la Lettonie (24 et 25 avril/horaire à déterminer).

Ensuite, les Helvètes recevront la Suède dans un lieu pas encore connu (1er mai). Ils boucleront l'Euro Hockey Tour à Brno face à la Finlande (3 mai) et la Tchéquie (4 mai).

Les Mondiaux auront lieu du 9 au 25 mai à Herning (Danemark) et Stockholm. Les Suisses joueront dans le groupe B à Herning. Ils affronteront l'Allemagne, le Danemark, les Etats-Unis, la Hongrie, le Kazakhstan, la Norvège et la Tchéquie, qui les avait battus en finale l'an passé.