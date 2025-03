Jacob Nilsson a marqué pour les Haut-Valaisans ce mardi soir. Photo: Pascal Muller/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

Au Güttingersreuti, les visiteurs ont mis à mal les Thurgoviens en marquant deux fois en 49 secondes dans le premier tiers par Nilsson (15e) et Gähler (16e). Dans le tiers médian, Fuss a fait le break avec un doublé (23e et 31e). Thurgovie a réagi trop tard par Ljunggren (53e) et Döpfner (60e).

Viège dispose désormais de trois «pucks de finale» à convertir. Les hommes de Heinz Ehlers évolueront à domicile lors du quatrième acte.

Bâle mène 2-1 contre Olten

Dans l'autre série, le score est très longtemps resté nul et vierge. Il a fallu attendre jusqu'à la 64e minute pour voir Stukel inscrire le but victorieux et permettre à Bâle, vainqueur de la saison régulière, de prendre l'avantage 2-1 dans le duel.

Le quatrième acte de ces demi-finales se disputera ce vendredi 7 mars (19h45).