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Cold Facts
Mondial 2026: L'équipe de Suisse reçue deux sur deux

Pour ce 3e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur les deux premiers matches de la Nati. Nous avons également effectué un détour du côté d'Ajoie.
Publié: il y a 36 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 3e épisode du Championnat du monde à Zurich, retour sur les 2 victoires solides et sérieuses de la Suisse pour ouvrir ce Mondial, puis un petit tour en Ajoie

Sommaire

- Débuts convaincants (dès 0:58)
- Les paris avec JOUEZSPORT (17:40)
- Et maintenant, l’Allemagne (21:31)
- Ville à la campagne (32:01)

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
2
5
6
2
Finlande
Finlande
2
5
6
3
Suisse
Suisse
2
4
6
4
Etats-Unis
Etats-Unis
2
2
3
5
Lettonie
Lettonie
0:0
2
-2
1
6
Allemagne
Allemagne
0:0
2
-2
1
7
Hongrie
Hongrie
2
-5
0
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
2
-7
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
8
6
2
Slovaquie
Slovaquie
2
4
6
3
République Tchèque
République Tchèque
2
2
4
4
Suède
Suède
2
2
3
5
Slovénie
Slovénie
0:0
2
1
3
6
Norvège
Norvège
0:0
2
-1
1
7
Danemark
Danemark
2
-7
0
8
Italie
Italie
2
-9
0
Playoffs
Relégation
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Suisse (H)
Suisse (H)
Championnat du Monde 2026
Championnat du Monde 2026
HC Ajoie
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