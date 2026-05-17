Mondial 2026: L'équipe de Suisse reçue deux sur deux

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Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 3e épisode du Championnat du monde à Zurich, retour sur les 2 victoires solides et sérieuses de la Suisse pour ouvrir ce Mondial, puis un petit tour en Ajoie
Sommaire
- Débuts convaincants (dès 0:58)
- Les paris avec JOUEZSPORT (17:40)
- Et maintenant, l’Allemagne (21:31)
- Ville à la campagne (32:01)
Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
2
5
6
2
Finlande
2
5
6
3
Suisse
2
4
6
4
Etats-Unis
2
2
3
5
Lettonie
0:0
2
-2
1
6
Allemagne
0:0
2
-2
1
7
Hongrie
2
-5
0
8
Royaume-Uni
2
-7
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
8
6
2
Slovaquie
2
4
6
3
République Tchèque
2
2
4
4
Suède
2
2
3
5
Slovénie
0:0
2
1
3
6
Norvège
0:0
2
-1
1
7
Danemark
2
-7
0
8
Italie
2
-9
0
Playoffs
Relégation