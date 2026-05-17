Mondial 2026: L'équipe de Suisse reçue deux sur deux

Pour ce 3e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur les deux premiers matches de la Nati. Nous avons également effectué un détour du côté d'Ajoie.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 3e épisode du Championnat du monde à Zurich, retour sur les 2 victoires solides et sérieuses de la Suisse pour ouvrir ce Mondial, puis un petit tour en Ajoie

Sommaire

- Débuts convaincants (dès 0:58)

- Les paris avec JOUEZSPORT (17:40)

- Et maintenant, l’Allemagne (21:31)

- Ville à la campagne (32:01)