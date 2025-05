À Herning, les fans suisses sont bien présents. Photo: City-Press via Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

[Prenez votre plus bel accent suisse allemand]

«De Richi, de Richi, de Richi isch no nie

Am Fritig, am Samschtig um d'Hüser um gah zieh»

Il n'y a absolument aucune raison que je sois le seul à avoir la chanson de Stubete Gäng en boucle dans la tête. Cela fait une semaine que ce morceau me hante. À la patinoire, dans les restaurants, sur les terrasses, dans le train et… au petit-déjeuner de l'hôtel. Oui, nos charmants hôtes danois ont cru bon de nous tartiner le «cantique» avec le smørrebrød. Alors que moi, je voulais juste déjeuner en paix. Tak (merci) à eux.

Mais au-delà de cette satiété, je constate autre chose. Qui sont ces gens qui chantent et font la fête ensemble? Des Suisses de tous horizons. J'ai parlé avec un fan de Rapperswil, d'autres de Berne et Zoug. J'ai bu un verre avec des Ajoulots et un groupe de fans romands m'a également raconté son voyage.

Et lorsqu'un fan d'une autre équipe passe? Les gens sympathisent et rigolent. Il s'agit de mon treizième Mondial et je n'ai jamais vu la moindre scène regrettable en marge des matches.

Tout ce petit monde passe du bon temps à Herning sans la moindre animosité ni même rivalité. Quel bien cela fait après des play-off qui ont vu les Fribourgeois et Bernois se pourrir la vie. Les fans de Lausanne et des Dragons s'insulter copieusement pendant sept matches.

Comprenez-moi bien. J'aime ces ambiances tendues et les chambrages qui en découlent. Mais j'ai tout de même l'impression que ces dernières années, la tendance est de moins en moins bon enfant et de plus en plus détestable.

Alors oui, ces semaines de Mondial sont à chaque fois des moments durant lesquels je me rappelle que c'est aussi vachement bien lorsque les gens sont contents d'être là et veulent juste ramener à la maison de chouettes souvenirs. Et si on s'en inspirait (un peu) en championnat de Suisse?