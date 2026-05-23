Le match Suisse - Hongrie du Mondial à Zurich a été marqué par une blague de très mauvais goût à l'encontre d'une spectatrice comparée à un personnage disgracieux. Le comité d'organisation a réagi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'humour, c'est très subjectif. Mais c'est surtout une ligne très fine sur laquelle marcher. Surtout lorsque l'on prend les spectateurs comme objet de dérision. Durant ce Mondial à Fribourg et Zurich, le concept ce Sosie-Cam a été utilisé pour rythmer les trois pauses durant chaque tiers. Le but? Prendre un personnage de fiction et trouver un fan ayant une ressemblance plus ou moins vague avec la célébrité.

Généralement, c'est plutôt bon enfant et les gens semblent apprécier ce divertissement importé des États-Unis. Mais ce samedi, il y a eu un dérapage lors du deuxième tiers-temps de la rencontre entre l'équipe de Suisse et la Hongrie. Au moment de sélectionner Jabba le Hutt, personnage fictif volontairement représenté comme grotesque dans l’univers Star Wars, le risque de malaise était évident.

Pour information, Jabba le Hutt, c'est lui.

Et on comprend rapidement pourquoi il ne fallait pas s'aventurer sur ce terrain. Lorsque le sosie a été révélé, la dame n'a visiblement pas goûté à la comparaison entre elle et ce personnage fictif. Habituellement, ce genre de moments provoquent des rires dans l'assistance. Mais pas cette fois tant il était clair qu'il ne s'agissait d'un trait d'humour bon enfant.

Du côté de l'organisation, on se dit choqué par ce qui est arrivé. «Nous avons tout de suite réagi, nous a-t-on confirmé du côté du pan zurichois du comité d'organisation de la manifestation. Nous sommes immédiatement allés nous excuser auprès de cette dame par oral. Nous lui avons ensuite également présenté nos excuses par écrit.»

Conscients que le mal était fait et qu'il n'y avait finalement pas grand-chose à faire pour se rattraper, les responsables du tournoi ont également offert des billets à la cible de la moquerie. «Elle est invitée à venir voir un match des finales la semaine prochaine», nous précise-t-on.