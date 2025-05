Les conseils de Roman Josi aux Suisses avant la finale

Roman Josi va supporter l'équipe de Suisse depuis Nashville Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après quelques matches dans le tournoi, Roman Josi nous avait confié croire dur comme fer en un titre de l'équipe de Suisse lors de ce Mondial. Avant la finale, il était donc logique de prendre rendez-vous avec le Bernois pour faire le point à quelques heures de la finale face aux États-Unis. Dimanche matin du côté de Nashville, le joueur des Predators rappelle comme promis. Il rigole lorsqu'on lui rappelle son pronostic de la semaine dernière: «Pas mal, hein?».

Mais Roman Josi, hélas blessé cette année et indisponible, connaît bien cette équipe et ne joue pas l'étonné lorsqu'il parle du parcours quasi parfait réalisé entre Herning et Stockholm. «Je ne suis pas surpris de voir qu'ils ont du succès, précise-t-il. Je suis par contre épaté de voir à quel point cette équipe est sereine depuis le début du tournoi. Le groupe paraît terriblement soudé. Cela a toujours été une de nos forces et cela se voit que c'est à nouveau le cas aujourd'hui.»

Roman Josi a participé aux trois finales perdues par la sélection nationale. Avec Nino Niederreiter et Reto Berra, ils sont les seuls à avoir gagné les trois médailles d'argent. Les deux hommes savent mieux que personne ce qu'il faut faire pour que, cette fois-ci, la pièce tombe en faveur de la Suisse. «L’an passé, nous avons peut-être été un peu trop timides en finale, se souvient le défenseur. Nous avons peut-être inconsciemment changé notre façon de jouer en n’étant pas aussi agressifs.» Il faut dire que de jouer à Prague face aux Tchèques est une circonstance atténuante pour expliquer ce changement.

L'expérience fera-t-elle la différence?

Cette année à Stockholm, la Suisse jouera dans une patinoire qui devrait être davantage acquise à sa cause. Quel serait le principal conseil de Roman Josi à cette sélection suisse équipe? «Je leur dirais que pour gagner, il faut absolument qu'ils continuent de jouer leur jeu et qu'ils mettent les États-Unis sous pression. L’expérience de l’année passée va leur être précieuse. À eux d'en tirer profit.»

Depuis le début du tournoi, il a eu quelques contacts avec certains internationaux. «Nous nous écrivons avec Nico (ndlr Hischier), surtout depuis sa blessure. Sinon, nous nous sommes parlé quelques fois avec Nino (ndlr Niederreiter) et 'Büeli' (ndlr Andres Ambühl).» Mais à son réveil, il n'a pas empoigné son téléphone pour leur parler. «Aujourd’hui, je les laisse tranquilles. Ils ont une finale à préparer», rigole-t-il.

C'est donc depuis Nashville que l'arrière aux près de 1000 matches de NHL suivra cette finale qui pourrait être historique pour le hockey suisse. «Je serai clairement assis devant ma télévision afin de ne pas rater une seule seconde de cette finale. Pour en avoir disputé trois, je sais que c’est émotionnellement très chargé, mais j’ai l’impression que nous avons beaucoup appris et progressé depuis quelques années sur ce point également.»

«J'ai arrêté d'être surpris par Ambühl»

Impossible de raccrocher sans évoquer deux joueurs avec Roman Josi: Andres Ambühl qui dispute son dernier match et Andrea Glauser, son compère de ligne, nommé capitaine en cours de compétition. «Depuis le début du tournoi, le niveau de jeu de 'Büeli' m’hallucine, s'enthousiasme-t-il. Mais en même temps, j’ai arrêté d’être surpris par la manière dont il est toujours prêt à jouer. C’est un exemple et j’ai tellement envie de le voir soulever la coupe ce soir. Ce serait un accomplissement incroyable pour lui.»

En ce qui concerne Andrea Glauser, Roman Josi est également élogieux: «Il a été choisi pour être capitaine après la blessure de Nico et je trouve que c’était un choix vraiment excellent. J’ai joué la saison dernière avec 'Glausi' lors du Mondial à Prague et j'ai pu voir à quel point c'était un gars d’équipe. C'est un joueur qui va toujours être présent pour ses coéquipiers. Cela fait de lui un excellent capitaine pour cette équipe.» Parole de capitaine.