Cette année, Roman Josi ne peut suivre le Mondial que de loin en raison d'une vilaine commotion cérébrale. Mais la star bernoise de la NHL donne de bonnes nouvelles de sa santé... et une dose d'optimisme pour l'équipe de Suisse.

1/5 Il y a un an, Roman Josi ramenait pour la troisième fois l'argent des championnats du monde à la maison. Photo: freshfocus

Marcel W. Perren

Entre des défaites en série et une vilaine commotion cérébrale, Roman Josi a vécu un hiver compliqué. Le capitaine des Predators de Nashville parle même de la saison la plus «moche» de sa carrière NHL, par ailleurs si glorieuse.

Le défenseur bernois a nettement manqué les play-off avec son club. Pire encore: le 25 février, lors du duel contre les Florida Panthers, champion en titre, le défenseur de 34 ans a subi une commotion cérébrale si grave qu'il n'a plus pu disputer un seul match depuis.

C'est la raison pour laquelle ce père de deux enfants est actuellement absent de l'équipe suisse au championnat du monde. «Devoir dire non à Patrick Fischer m'a particulièrement fait mal, soupire Roman Josi. Après cette saison NHL frustrante, j'aurais beaucoup aimé jouer le Mondial pour mon pays. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. En me rendant au Danemark, j'aurais mis ma santé en danger.»

Mais les nouvelles sont rassurantes. L'international suisse peut enfin voir la lumière au bout du tunnel: «La semaine dernière, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu plus de bons que de mauvais jours. Les maux de tête ont nettement diminué, c'est pourquoi je peux maintenant m'entraîner à nouveau sur la glace».

Comme les heures de glace à Nashville se chevauchent souvent avec les rencontres de l'équipe nationale suisse, le triple vice-champion du monde n'a encore regardé aucun match dans son intégralité. «J'ai suivi la moitié du premier contre la République tchèque, j'ai vu un tiers du match contre les États-Unis. Et ce que j'ai vu m'a énormément impressionné. Si la Nati peut maintenir ce niveau, elle peut remporter l'or dans ce championnat du monde!»

Des louanges pour les stars du ZSC

L'homme qui a fait ses classes du côté de Berne a adressé des louanges particulières à deux joueurs des ZSC Lions: «Je suis très impressionné par ce que j'ai vu de Sven Andrighetto et Denis Malgin. Je suis convaincu que dans leur forme actuelle, ils pourraient aussi jouer un très bon rôle en NHL». Cette phrase nous a été confiée... avant le quadruplé de Sven Andrighetto contre l'Allemagne et avant les quatre assists de Denis Malgin à cette même occasion.

Roman Josi pense d'ailleurs que les deux artistes de la Swiss Life Arena devraient tenter une nouvelle fois leur chance en Amérique du Nord après le championnat du monde. Le Bernois, lui, quittera bientôt Nashville pour la Suisse avec sa femme Ellie et ses enfants Luca (4 ans) et Ivi (3 ans). «Nous voulons passer le mois de juin et le mois de juillet dans la région de Berne», raconte-t-il. Il en profitera pour lancer une marque de boisson dédiée aux sportifs en compagnie de stars du sport suisse telles que l'ancien hockeyeur Mark Streit, le footballeur Yann Sommer ou le lutteur Christian Stucki entre autres.