Le Suisse Roger Bader a mené l'Autriche à un succès historique. Son équipe est désormais l'adversaire de la Suisse en quart de finale. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Grâce à une performance mature, les Autrichiens se sont imposés 6-1 contre la Lettonie lors de la «finale» pour une place en quart de finale et ont écrit une page d'histoire. Pour la première fois depuis 1994, ils se retrouvent au deuxième stade au plus haut niveau.

Ils y affronteront la Suisse jeudi à Herning (16h20). Le rôle de favori est clairement attribué au vice-champion du monde. La Nati, qui se trouve en quart de finale pour la huitième fois consécutive, n'a encore jamais abordé un match à élimination directe dans une telle constellation. La hauteur de la chute est inhabituellement élevée. Il faut d'abord savoir gérer cette situation de pression. Sous la direction de Patrick Fischer, la Suisse a appris ces dernières années à battre des adversaires plus faibles qu'elle.

Il y a un an, la Nati a appris que les Autrichiens pouvaient être des adversaires extrêmement désagréables. Grâce à un hat-trick de Nico Hischier, elle a évité l'humiliation à la dernière minute et s'est imposée 6-5 après avoir été menée 1-3. Et en 2018, sur le chemin de la médaille d'argent à Copenhague (3-2 après prolongation), la Suisse a concédé un point à ses voisins. La dernière défaite contre l'Autriche (3-4 à Prague sous Glen Hanlon) remonte à dix ans.

«Comme si la Suisse était championne du monde»

D'un autre côté, les Autrichiens aiment endosser le rôle de l'outsider intrépide. «Je pense qu'arriver dans le top huit en tant que numéro 13 du classement mondial, c'est un peu comme si la Suisse devenait championne du monde. C'est quasiment notre titre de champion du monde», a déclaré l'entraîneur suisse de l'Autriche, Roger Bader, qui dirige la formation depuis 2021 et qui doit cette fois-ci se passer de son ami Arno Del Curto (opération de la hanche), après le succès contre les Lettons. «Nous avons joué sept bons matches, nous avons amélioré des petits détails de jour en jour et aujourd'hui, tout s'est mis en place. Et puis, on mérite aussi d'avoir la chance de jouer.»

Les cinq joueurs qui jouent en Suisse seront particulièrement impatients d'embêter la Nati: Vinzenz Rohrer (Zurich Lions), qui a toujours marqué lors des trois derniers matches, Dominic Zwerger, qui joue avec bien plus de confiance qu'à Ambri, Benjamin Baumgartner (Berne), qui a marqué contre la Lettonie le premier but en power-play des Autrichiens du tournoi, le défenseur Bernd Wolf (Kloten) et Oliver Achermann, qui évolue en Swiss League à La Chaux-de-Fonds.