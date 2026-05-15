Le championnat du monde débute ce vendredi à Zurich et Fribourg. Diffusion TV, streaming, matches de la Suisse: voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le tournoi.

Toutes les informations pour ne pas manquer une miette du tournoi

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Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Mondial 2026 est enfin là. Dès ce vendredi 15 mai, Zurich et Fribourg vont accueillir pendant plus de deux semaines les seize meilleures nations de hockey sur glace de la planète. Entre les stars NHL, l'équipe de Suisse de Jan Cadieux et une atmosphère qui s'annonce bouillante, il y aura de quoi faire pour les fans de hockey. Mais où regarder les rencontres? Comment suivre les matches de la Suisse? Voici le mode d'emploi.

Tous les matches en streaming

Bonne nouvelle pour les amateurs de hockey qui ne veulent rien rater: les 64 rencontres du championnat du monde seront disponibles en intégralité sur Play RTS ainsi que sur la nouvelle application RTS. Les supporters pourront ainsi suivre l'ensemble du tournoi, des rencontres de groupe jusqu'à la finale, directement sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Deux à trois matches par jour à la TV

En télévision, RTS 2 diffusera quotidiennement entre deux et trois rencontres. Une attention particulière sera évidemment accordée à l'équipe de Suisse, puisque tous les matches de la sélection nationale seront retransmis intégralement. Les rencontres de la Nati seront également disponibles en live-ticker sur notre site.

Les plus belles affiches bénéficieront également d'émissions spéciales et de prises d'antenne directement depuis les sites du tournoi.

Qui commentera les matches?

Les rencontres de la Suisse seront commentées par Christophe Cerf accompagné du consultant Geoffrey, alors qu'en radio Alain Thévoz sera aux commandes. En parallèle, la RTS proposera également des reportages et des contenus autour de l'événement pour faire vivre les coulisses du tournoi aux téléspectateurs et internautes.

Un démarrage en fanfare

Le tournoi débutera vendredi avec deux affiches particulièrement alléchantes:

16h20: Suède - Canada (prise d'antenne à 16h10)

20h20: Suisse - États-Unis (prise d'antenne à 20h05)

Pour Jan Cadieux et ses joueurs, l'entrée en matière promet d'être musclée face aux champions du monde en titre. Une première indication immédiate sur les ambitions suisses devant leur public.