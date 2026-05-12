Une légende jouera pour le Canada à Fribourg!

Le Mondial en Suisse verra le Canada évoluer avec une de ses légendes! Sidney Crosby va en effet prendre part au tournoi et disputera sept matches à Fribourg.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une énorme surprise à trois jours du début du Mondial en Suisse! Sidney Crosby sera bien en Suisse ce printemps et à Fribourg plus précisément. Hockey Canada a officialisé ce mardi la présence de la légende pour le championnat du monde 2026 qui se disputera du 15 au 31 mai entre Zurich et Fribourg. Une immense nouvelle pour le tournoi organisé à domicile par la Suisse et pour la poule qui se déroulera à la BCF Arena.

La superstar des Pittsburgh Penguins disputera son quatrième Mondial après les éditions 2006, 2015 et 2025. Le Canadien de 38 ans reste évidemment l’un des plus grands noms du hockey mondial et sa présence représente un énorme coup de projecteur pour l’événement.

Il a tout gagné

Champion du monde en 2015, double champion olympique (2010 et 2014) et triple vainqueur de la Coupe Stanley avec Pittsburgh, Sidney Crosby fait partie du très prestigieux «Triple Gold Club». Il est même le seul joueur de l’histoire à avoir été capitaine d’une équipe sacrée dans les trois compétitions majeures: Jeux olympiques, championnat du monde et Coupe Stanley.

Le natif de Cole Harbour débarquera en Suisse quelques mois après avoir conduit le Canada à la médaille d’argent lors des Jeux olympiques 2026. Blessé, il avait dû quitter ses coéquipiers en fin de tournoi.

Il sort également d’une nouvelle saison impressionnante en NHL avec 74 points (29 buts, 45 assists) en 68 rencontres. À bientôt 39 ans, le No 87 continue d’empiler les records. Cette saison, il a notamment signé une 21e campagne consécutive à plus d’un point par match, un sommet dans l’histoire de la NHL. Le Canada disputera son premier match du Mondial ce vendredi contre la Suède, à Fribourg (20h20).