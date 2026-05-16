L'équipe de Suisse a mis du temps à passer l'épaule face à la Lettonie (4-2). Mais elle a tout de même trouvé un moyen de remporter son deuxième match dans ce Mondial à domicile.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au lendemain de sa belle victoire face aux États-Unis, l'équipe de Suisse devait confirmer face à un adversaire d'un autre calibre: la Lettonie, une équipe qu'elle n'affronte finalement pas très souvent. La dernière confrontation entre les deux nations remonte à 2023 et une défaite à Riga dans un match sans enjeu. Il faut remonter à 2019 pour trouver trace d'un match entre les deux pays où la Suisse s'était imposée (3-1).

Lors d'une première période solide de la part de l'équipe de Jan Cadieux, il n'a finalement manqué «que» les buts. Car les actions ont été nombreuses autour du gardien Kristers Gudlevskis. Entre Théo Rochette (8e), Ken Jäger (9e) ou encore Sven Andrighetto et Roman Josi (10e), les Helvètes auraient mérité d'ouvrir le score.

Pression vaine

Les Lettons ont mis du temps à mettre le nez à la fenêtre. Mais Kristaps Zile a menacé Sandro Aeschlimann, préféré à Leonardo Genoni. Titulaire vendredi, «Leo» était remplaçant, alors que Reto Berra n'est toujours pas remis de sa maladie. Le gardien de Davos a dû s'employer face à l'attaquant de Liberec qui n'a pas délivré ses coéquipiers.

La fin du tiers initial a vu la Suisse pousser tant et plus. Roman Josi et Timo Meier ont eu le puck d'ouverture du score sur la palette. À une minute de la sirène, Nino Niederreiter touchait encore la latte. Bref, la Suisse est revenue aux vestiaires avec un 0-0 ne reflétant pas du tout la physionomie de cette première période.

Kristers Gudlevskis tel Arturs Irbe

La seconde période a vu la Suisse étouffer les Lettons durant une dizaine de minutes qui ont dû paraître interminables aux Baltes. C'est Timo Meier, à la 28e, qui a hérité du puck le plus dangereux sur un rebond. Mais l'ailier des New Jersey Devils a touché le cadre du but adverse. Avant cela, Kristers Gudlevskis a été extraordinaire devant son but, multipliant les arrêts. En seulement dix minutes, les Suisses avaient alerté 10 fois le gardien évoluant en NHL auteur d'une prestation que n'aurait pas reniée le légendaire letton Arturs Irbe.

Mais il fallait bien que les Lettons plient. Et c'est arrivé à la 31e minute sur un contre parfait signé Timo Meier et Nico Hischier. Le second nommé a parfaitement servi son compatriote pour une ouverture du score amplement méritée (31e, 1-0). Le plus dur était-il fait? On pouvait se le dire.

Fin de match plus tranquille

Mais une minute plus tard, le régional de l'étape, Rudolfs Balcers pouvait égaliser. Le joueur des Zurich Lions a été parfaitement servi par son «voisin» des Kloten Flyers, Deniss Smirnovs (32e, 1-1). Mais en fin de période, la Suisse a pu se remettre dans le sens de la marche en supériorité numérique. Parfaitement servi par Sven Andrighetto, Damien Riat a redonné un avantage aux Helvètes (38e, 2-1). Le différentiel de tirs (22-5) reflète parfaitement la domination suisse durant cette période.

Une lucarne de Dean Kukan a permis à la Suisse de vivre une fin de match plus tranquille (41e, 3-1). Par la suite, la sélection de Jan Cadieux a parfaitement contenu son adversaire pour confirmer l'excellente entrée en lice face aux États-Unis. Damien Riat y allé de son doublé pour permettre à la Suisse de prendre le large (53e, 4-1). Le 4-2 de Rudolfs Balcers à 13 secondes de la sirène finale n'a évidemment rien changé.

Avec six points en deux matches, les Helvètes sont partis sur d'excellentes bases dans ce tournoi à domicile. Prochaine rencontre: lundi face à l'Allemagne (20h20).