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Cold Facts
Mondial 2026: Le point sur la sélection suisse à J-9

Pour ce 1er épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous avons effectué une revue d'effectif après les changements intervenus lundi. Nous avons aussi parlé de National league
Publié: il y a 43 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 1er épisode du Championnat du monde à Zurich, coup de projecteur sur le roster de l’équipe de Suisse, sans oublier un détour par l’actu de National League.

Sommaire:

- Suisse: 4 joueurs de NHL en plus (dès 1:00)
- Le reste de l'actualité de National League (29:20)

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Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Finlande
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
Danemark
0
0
0
1
Italie
Italie
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
Slovénie
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation
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SC Bern
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