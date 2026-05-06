Mondial 2026: Le point sur la sélection suisse à J-9

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Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 1er épisode du Championnat du monde à Zurich, coup de projecteur sur le roster de l’équipe de Suisse, sans oublier un détour par l’actu de National League.
Sommaire:
- Suisse: 4 joueurs de NHL en plus (dès 1:00)
- Le reste de l'actualité de National League (29:20)
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Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
0
0
0
1
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
0
0
0
1
Italie
0
0
0
1
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
0
0
0
1
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation