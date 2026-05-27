Ken Jäger s'est transformé en chasseur de buts

L'équipe de Suisse est restée invaincue dans le groupe A du Mondial à Zurich. Face à la Finlande, Ken Jäger a été décisif en début et en fin de match et mérite le prix de joueur du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Ken Jäger (Suisse, attaquant)

Des fois, ça doit être super d'être germanophone. Ken Jäger (chasseur, donc) qui se transforme en renard devant le but pour marquer à deux reprises, il y aurait de quoi écrire un super article avec plein de jeux de mots. Mais contentons-nous de dire que le joueur du Lausanne HC (il le restera jusqu'à la fin de ce Mondial) a été fantastique dans ce match.

Bien sûr, il a marqué deux buts dont le game winning goal, c'est bien facile à dire. Mais il n'a pas fait que ça. Ce qui a été le plus marquant? Après le 3-2, c'est lui qui a été envoyé en zone défensive en fin de match lorsque Nico Hischier tentait de gagner l'engagement. Jan Cadieux fait à ce point confiance au Grison qu'il a décidé de l'envoyer sur la glace dans ce moment chaud. Et cette confiance a été parfaitement justifiée. C'est lui qui a récupéré le puck et l'a transmis à Nico Hischier, seul face à la cage vide. Deux buts, un assist et trois étoiles largement méritées. À voir si ce sera suffisant pour que Jäger soit Meister dimanche.

⭐⭐ Aleksander Barkov (Finlande, attaquant)

Le capitaine de la Finlande était revenu au jeu une semaine avant le début du tournoi lors du tournoi de préparation en Suède. Face à la Suisse, il avait évidemment montré tout l'étendue de son immense talent. Mais il n'avait pas franchement tout donné non plus. Il faut dire que le joueur des Florida Panthers sortait d'une saison blanche en raison d'une grave blessure.

Mais plus le Mondial avance et plus il semble impactant dans le jeu. Cela s'est d'ailleurs vu lors de la rencontre face à la Suisse. Après avoir comptabilisé six passes décisives en autant de match, l'attaquant a tout simplement permis à la Finlande de revenir de 2-0 à 2-2 en deuxième période. S'il continue à se bonifier, on pourra gentiment mettre la Finlande à hauteur du Canada parmi les favoris de la compétition.

⭐ Nico Hischier (Suisse, attaquant)

Quel match pour le centre des New Jersey Devils! Ce tournoi de Nico Hischier est peut-être le meilleur qu'il a disputé. Et pas forcément sur le plan comptable, même si sa moisson est pour le moins respectable. Mais pour tout le reste. Pour sa capacité à rendre tout le monde meilleur autour de lui et à aller là où ça fait mal. Pour son implication défensive de tous les instants.

Ce mardi contre la Finlande, la ligne articulée autour de l'ancien premier choix de draft a été impressionnante. Timo Meier aurait pu mériter une mention ici également tant il a pesé sur la défense finlandaise. Un rien moins en vue sur la durée des 60 minutes, Attilio Biasca a été excellent durant la première période. Bref, le premier trio a donné le ton.

Le flop: Anton Lundell (Finlande, attaquant)

Il a joué Anton Lundell? Au moment de débriefer le match avec un confrère, on s'est sérieusement posé la question tant le joueur des Florida Panthers n'a pas été en évidence durant toute la rencontre. Il a fallu consulter les statistiques pour constater que l'attaquant de NHL a patiné durant plus d'un quart d'heure dont une minute en power-play. Mais lorsqu'il faut aller regarder la feuille de match pour le constater, ce n'est jamais bon signe.