À Ängelholm, les supporters suédois portent tous le No 26, mais pas pour Erik Brännström. Le défenseur du Lausanne HC espère pourtant bien faire parler lors du Mondial… et relancer son rêve de NHL.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans la patinoire d'Ängelholm, la quasi-totalité des supporters de l'équipe de Suède porte un maillot floqué du No 26. Celui d'Erik Brännström. «J'aimerais bien que ce soit pour moi, éclate de rire le défenseur du Lausanne HC. Mais malheureusement, je pense que ce ne sont pas des fans de moi (rires).»

Son intuition est (hélas) bonne. Un sponsor des Beijer Hockey Games a mis à disposition des fans un grand nombre de maillots avec le No 26 en référence à l'année. Rien à voir donc avec le jeu électrisant d'Erik Brännström, qui a illuminé la Vaudoise aréna tout au long de la saison dernière par son jeu ultra-offensif.

La NHL après le LHC?

Cela ne l'empêche pas de s'éclater sous le maillot de sa sélection nationale. «À chaque fois que ton pays t'appelle, ce n'est même pas une question: tu y vas.» Cette année, Erik Brännström y va évidemment par fierté de représenter son pays. Mais pas que. Déjà parce que le Mondial à venir se disputera en Suisse, mais également parce que l'arrière du LHC a d'autres aspirations. «Bien sûr que si je suis sélectionné, ce sera une belle opportunité de me montrer aux yeux des recruteurs de NHL.»

Après sa première saison flamboyante avec le Lausanne HC, Erik Brännström n'a pas forcément tiré un trait sur son ambition de retourner un jour en Amérique du Nord. Il nous en avait parlé en décembre dernier et son ambition n'a pas forcément changé aujourd'hui. «C'est le but de tout joueur de hockey sur glace, non?», questionne-t-il de manière rhétorique.

Certes. Mais tous n'ont pas forcément la capacité de réaliser ce rêve. Lui, oui. «Aujourd'hui, je dirais que je suis dans une situation idéale, poursuit le défenseur de l'équipe nationale suédoise. D'un côté, j'ai vécu une année fabuleuse à Lausanne et je me réjouis d'y retourner pour la saison prochaine. Nous construisons quelque chose de bien. Et de l'autre, on ne sait jamais à quel moment la porte pourrait s'ouvrir à nouveau en NHL. Mais je n'ai finalement pas le moindre stress.»

Le Mondial est si proche et si loin

Il ne peut donc penser qu'au prochain championnat du monde. La Suède sera basée à Fribourg, à un jet de puck de Lausanne où il y a établi son camp de base l'été passé. «Mais je ne peux aujourd'hui pas dire avec assurance que je serai présent lors du premier match face au Canada vendredi prochain, précise-t-il. La concurrence est rude dans cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs de NHL et des défenseurs de qualité. Mais je compte bien me battre pour obtenir ma place.»

Il a franchi un premier pas en étant dans la sélection définitive. Un accomplissement pour celui qui n'a jamais disputé de Mondial avec les adultes, après avoir représenté à plusieurs reprises la Suède au sein des sélections juniors.

Et s'il est sur la glace face aux Canadiens vendredi, qui sait quelles portes cela pourrait lui ouvrir. «Mais je n'y pense même pas, assure-t-il. C'est proche et tellement loins en même temps.» Difficile de lui donner tort.