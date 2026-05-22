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Suisse - GBR: Les Trois étoiles
«El Nino» a évité le coup de chaud

L'équipe de Suisse a pu compter sur un solide Nino Niederreiter pour se défaire d'une équipe de Grande-Bretagne accrocheuse. Voici nos trois meilleurs joueurs du match.
Publié: 00:07 heures
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

⭐⭐⭐ Nino Niederreiter (Attaquant, Suisse)

Photo: Getty Images

Avec deux buts, le Grison a permis à la Suisse de ne pas vivre une soirée trop compliquée même si la rencontre ne s'est pas déroulée de la meilleure des manières. Nino Niederreiter a été le premier à marquer sur une ouverture parfaite de Roman Josi. Le talent offensif du Grison a fait le reste.

En fin de match, c'est encore lui qui a permis à la Suisse de se mettre à l'abri en reprenant un rebond consécutif à un échec de Timo Meier (lire plus bas). Bref avec deux buts, Nino Niederreiter a prouvé qu'il avait de bonnes jambes malgré cette blessure au genou qui a perturbé sa saison. Et c'est peut-être là le plus important.

⭐⭐ Mat Robson (Gardien, Grande-Bretagne)

Photo: Getty Images

Le gardien britannique a probablement dû bien dormir après le match face à la Suisse. Sollicité près d'une fois par minute durant le premier tiers (18 tirs), Mat Robson a été quasi parfait. Sa seule capitulation a été consécutive à un tir de Nino Niederreiter, parti seul face à lui. Difficile de lui en tenir rigueur, tout de même.

Fait étonnant, le gardien britannico-canadien était justement coéquipier du Grison lors de la saison 2018/2019 dans l'organisation du Minnesota Wild. Il n'avait toutefois pas disputé le moindre match. Aujourd'hui âgé de 30 ans, il a montré qu'il possédait un niveau bien supérieur à celui d'un simple faire-valoir international. Il a certes encaissé encore trois buts, mais sans un excellent Mat Robson, la rencontre aurait été pliée bien plus tôt.

⭐ Nico Hischier (Attaquant, Suisse)

Photo: keystone-sda.ch

Au-delà de son but et de son assist, le Haut-Valaisan a surtout réalisé une interception de toute grande classe à la 45e minute. Alors que la Suisse se retrouvait à 3 contre 5 durant plus d'une minute, il a évidemment été envoyé sur la glace par Jan Cadieux pour son intelligence défensive et sa lecture du jeu. Et c'est peu dire qu'il a montré toutes ses qualités sur une action.

Alors que le power-play britannique était en place, il a parfaitement anticipé une passe entre le défenseur et son ailier en plongeant. Une interception qui a permis à la Suisse de se sortir d'une bien mauvaise situation et de tuer cette double infériorité numérique alors que le score n'était finalement que de 3-1 à cet instant. Ce geste défensif a plus de points qu'un but ou un assist.

Flop: Timo Meier (Suisse, attaquant)

Dans un bon soir, Timo Meier aurait terminé le match avec trois buts et autant d'étoiles. Le terme «flop» est évidemment excessif, car il n'est pas à créditer d'un mauvais match. Mais l'Appenzellois a arrosé comme rarement. Au final, il a tiré 17 fois (!) et a cadré neuf tentatives.

Avec une telle activité, Timo Meier peut légitimement se sentir mal payé avec aucun but et une passe décisive. Il a probablement gardé la réussite pour un prochain match. Car rien que sur l'action du 4-1 de Nino Niederreiter, l'ailier des New Jersey Devils a eu deux fois l'occasion de plier le match avant que le Grison ne marque.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
5
21
15
2
Finlande
Finlande
4
15
12
3
Autriche
Autriche
4
-2
9
4
Etats-Unis
Etats-Unis
4
-1
5
5
Hongrie
Hongrie
3
0
3
6
Lettonie
Lettonie
4
-8
3
7
Allemagne
Allemagne
4
-10
1
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
4
-15
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
4
13
11
2
Slovaquie
Slovaquie
4
9
11
3
République Tchèque
République Tchèque
4
5
10
4
Norvège
Norvège
4
6
7
5
Suède
Suède
4
7
6
6
Slovénie
Slovénie
4
-10
3
7
Danemark
Danemark
4
-15
0
8
Italie
Italie
4
-15
0
Playoffs
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