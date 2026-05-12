Le suspense est (presque) terminé pour l'équipe de Suisse avant le Mondial à domicile. Sans grande surprise, Jan Cadieux a dévoilé une sélection dans laquelle figure le Lausannois Théo Rochette.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche, Jan Cadieux avait dit du côté d'Ängeholm où la Suisse a disputé son dernier match amical qu'il aurait besoin de temps pour dévoiler sa sélection en vue du Mondial à Zurich et Fribourg. Le sélectionneur national, qui effectue cet exercice pour la première fois depuis son intronisation, a attendu jusqu'à ce mardi pour donner le nom des joueurs avec qui il commencera son tournoi.

Il n'y a pas eu de grandes surprises dans ses choix si l'on regarde les dernières rencontres amicales de la sélection nationale. Très en verve en Suède, Théo Rochette est ainsi dans le cadre pour la première fois de sa carrière, à 24 ans. Cette convocation vient récompenser le joueur du Lausanne HC qui n'avait pas été retenu pour les derniers Jeux olympiques.

En attaque, c'est Tyler Moy qui fait les frais de la nomination du polyvalent joueur offensif de la Vaudoise aréna. Moins surprenant, Yannick Frehner voit aussi son nom être retiré du cadre. Il y a pour l'heure 14 attaquants dans le contingent. La situation de Philipp Kurashev est réévaluée au jour le jour et il pourrait encore chiper la place de l'un des sélectionnés. Le nom du Zurichois Nicolas Baechler paraît être le plus probable.

Fabian Heldner recâlé

Du côté de la défense, l'arrivée de Janis Moser depuis ce mercredi devait forcer Jan Cadieux à biffer trois noms du contingent qu'il avait à disposition en Scandinavie. Deux paraissaient s'imposer: Simon Seiler (Fribourg Gottéron) et Giancarlo Chanton (Genève-Servette). Sans démériter, les deux arrières ont tout de même montré leurs limites face aux grandes nations européennes.

Et le troisième? Jan Cadieux a décidé de ne pas inviter Fabian Heldner à disputer le championnat du monde à domicile. L'arrière du Lausanne HC était probablement en ballotage avec le futur joueur de Davos, Dominik Egli. C'est finalement lui qui a été privilégié.

L'équipe de Suisse commencera son tournoi vendredi face aux États-Unis (20h20, en direct sur Blick.)

La sélection de l'équipe de Suisse

Gardiens (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg Gottéron), Leonardo Genoni (Zoug)

Défenseurs (8): Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (Zurich Lions), Janis Moser (Tampa Bay/NHL).

Attaquants (14): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Nicolas Baechler (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg Gottéron), Attilio Biasca (Fribourg Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (Zurich Lions), Timo Meier (New Jersey Devils/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano).

En attente (1): Philipp Kurashev (San Jose Sharks/NHL).

Le programme de l'équipe de Suisse

Groupe A, à Zurich

15 mai USA - Suisse (20h20)

16 mai Suisse - Lettonie (20h20)

18 mai Allemagne - Suisse (20h20)

20 mai Autriche - Suisse (16h20)

21 mai Suisse - Grande-Bretagne (20h20)

23 mai Suisse - Hongrie (16h20)

26 mai Suisse - Finlande (20h20)