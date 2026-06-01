La Suisse voulait enfin remporter son premier titre mondial, mais la Finlande en a décidé autrement en s'imposant en prolongation. Retour sur ce match avec Damien Riat, capitaine du Lausanne HC.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pendant quelques dixièmes de seconde, toute la Suisse s'est vue championne du monde. A la 64e minute de la finale contre la Finlande, Damien Riat a hérité de la rondelle de la victoire. Son tir a battu Justus Annunen. La Swiss Life Arena s'est levée. Puis la barre transversale a renvoyé les rêves helvétiques à leur expéditeur.

Quelques instants plus tard, Konsta Helenius a puni une équipe de Suisse qui venait pourtant de livrer un nouveau match gigantesque. Comme lors des précédentes finales perdues, les hommes de Jan Cadieux sont tombés sur des détails. Un rebond. Quelques centimètres. Une trajectoire. Cette fois encore, la médaille d'or leur a échappé.

En zone mixte, Damien Riat cherchait encore des explications à ce scénario cruel. Sans vraiment en trouver. Entre la déception, le soutien extraordinaire du public suisse durant tout le tournoi et son incompréhension face à une finale mondiale décidée à trois contre trois, l'attaquant lausannois a résumé le sentiment qui habitait tout un pays: «On a l'impression qu'à nouveau, les dieux du hockey n'étaient pas avec nous.»

Damien, qu'est-ce qui te passe par la tête après une telle défaite?

La déception. C'est le mot. Une fois de plus. A part ça, je n'ai pas beaucoup d'autres mots.

On est obligés de parler de cette occasion en prolongation. Quand ton tir part, tu te dis que c'est dedans?

Oui. Oui, ça fait chier. On a l'impression qu'à nouveau, les dieux du hockey n'étaient pas avec nous. Ça aurait pu finir dedans. Ça aurait été la même chose et on aurait gagné cette finale. Mais comment le comprendre? Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner.

C'est ce qui est le plus frustrant? Le sentiment que tout s'est joué sur un détail.

Oui. A la fin, ça pouvait vraiment tomber d'un côté comme de l'autre. C'était un match tellement serré. Ça se joue à rien. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais peut-être leur poser la question un jour, aux dieux du hockey. Je n'ai vraiment pas les mots pour expliquer cette défaite.

Malgré tout, tu n'as pas de regrets sur la manière dont l'équipe a joué?

Non, je ne pense pas. On a tout donné. Franchement, je ne crois pas qu'on puisse se reprocher grand-chose. Ça s'est joué sur des détails.

Le public vous a poussés pendant tout le tournoi. Comment as-tu vécu cette ambiance?

Les fans ont été incroyables. Depuis le premier match du tournoi, on a eu une communion incroyable avec le public. A chaque rencontre, ils nous ont poussés. Je suis déçu pour nous, mais aussi pour eux. On aurait vraiment voulu pouvoir fêter tout ça avec tout le monde ici. Malheureusement, c'est la vie.

Cette finale s'est terminée à trois contre trois. Quel regard portes-tu sur ce format?

Personnellement, je ne suis pas fan. Ce n'est pas vraiment le même hockey. D'un coup, tout s'ouvre et cela change complètement le jeu. Après, ce n'est pas moi qui fais les règles. Mais je préférerais quelque chose de plus proche des play-off, avec du cinq contre cinq. Je pense que cela ferait davantage de sens et que cela donnerait aussi plus de crédit au résultat.