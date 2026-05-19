Mondial 2026: Aucune pitié pour les cousins germains

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Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 4e épisode du Championnat du monde à Zurich, on salue la victoire sur l’Allemagne et on regarde ce qui se passe à Fribourg.
Sommaire
- Teutons flingués (dès 1:11)
- Les paris avec JOUEZSPORT (9:39)
- Des changements (dès 12:38)
- CQNAFM: Vegas sanctionné (21:12)
- Vers le 6/6? (25:56)
- Pendant ce temps-là à Fribourg (35:27)
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Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Finlande
3
9
9
1
Suisse
3
9
9
3
Autriche
3
7
9
4
Etats-Unis
3
-2
3
5
Lettonie
3
-2
3
6
Hongrie
2
-5
0
7
Royaume-Uni
2
-7
0
8
Allemagne
3
-9
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
3
12
9
2
République Tchèque
3
3
7
3
Slovaquie
2
4
6
4
Norvège
3
7
6
5
Suède
3
1
3
6
Slovénie
2
-3
2
7
Danemark
3
-11
0
8
Italie
3
-13
0
Playoffs
Relégation