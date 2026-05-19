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Cold Facts
Mondial 2026: Aucune pitié pour les cousins germains

Pour ce 4e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur le troisième match de la Nati et la large victoire face aux Allemands.
Publié: 17:23 heures
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 4e épisode du Championnat du monde à Zurich, on salue la victoire sur l’Allemagne et on regarde ce qui se passe à Fribourg.

Sommaire

- Teutons flingués (dès 1:11)
- Les paris avec JOUEZSPORT (9:39)
- Des changements (dès 12:38)
- CQNAFM: Vegas sanctionné (21:12)
- Vers le 6/6? (25:56)
- Pendant ce temps-là à Fribourg (35:27)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Finlande
Finlande
3
9
9
1
Suisse
Suisse
3
9
9
3
Autriche
Autriche
3
7
9
4
Etats-Unis
Etats-Unis
3
-2
3
5
Lettonie
Lettonie
3
-2
3
6
Hongrie
Hongrie
2
-5
0
7
Royaume-Uni
Royaume-Uni
2
-7
0
8
Allemagne
Allemagne
3
-9
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
3
12
9
2
République Tchèque
République Tchèque
3
3
7
3
Slovaquie
Slovaquie
2
4
6
4
Norvège
Norvège
3
7
6
5
Suède
Suède
3
1
3
6
Slovénie
Slovénie
2
-3
2
7
Danemark
Danemark
3
-11
0
8
Italie
Italie
3
-13
0
Playoffs
Relégation
Mentionné dans cet article
Championnat du Monde 2026
Championnat du Monde 2026
Suisse (H)
Suisse (H)
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