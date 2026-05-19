Mondial 2026: Aucune pitié pour les cousins germains

Pour ce 4e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur le troisième match de la Nati et la large victoire face aux Allemands.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 4e épisode du Championnat du monde à Zurich, on salue la victoire sur l’Allemagne et on regarde ce qui se passe à Fribourg.

Sommaire

- Teutons flingués (dès 1:11)

- Les paris avec JOUEZSPORT (9:39)

- Des changements (dès 12:38)

- CQNAFM: Vegas sanctionné (21:12)

- Vers le 6/6? (25:56)

- Pendant ce temps-là à Fribourg (35:27)

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