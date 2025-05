USA - Suisse: Kevin Fiala a tout de suite été dans le rythme

Pour son premier match, Kevin Fiala a déjà été très bon. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Kevin Fiala (Suisse)

Le Saint-Gallois aurait eu toutes les excuses du monde pour avoir besoin de se mettre en mode championnat du monde. Entre un grave problème familial qui l'a atteint cette dernière semaine et le manque de rythme après une semaine sans hockey, le Saint-Gallois n'était pas forcément attendu comme le sauveur de cette équipe, dans de telles circonstances. Et pourtant, il a immédiatement donné le ton en touchant le poteau après une grosse dizaine de minutes, peu avant l'ouverture du score de Damien Riat.

Sur le 2-0, c'est sa vitesse et, bêtement, sa présence qui libèrent un immense espace à Jonas Siegenthaler pour pouvoir tirer en direction de Joey Daccord. Même lorsqu'il ne se montre pas directement dangereux en attaquant le but adverse, Kevin Fiala représente une telle menace que les défenseurs adverses doivent garder un voire deux yeux sur lui. Ce qui lui permet de créer des espaces par sa simple présence. Et quel régal de le voir évoluer lorsqu'il est en possession du puck sur la palette. On a tendance à oublier à quel point c'est un joueur dominant. Ce lundi soir, il a fait une sacrée piqûre de rappel.

⭐⭐ Jonas Siegenthaler (Suisse)

Joueur le plus utilisé à 4 contre 5, le défenseur zurichois des New Jersey Devils a constamment fait les bons choix lors de cette rencontre. Il n'avait pas forcément été dominant depuis le début de ce tournoi. Ou du moins pas autant qu'on était en droit de l'espérer. Parfois brouillon avec Dean Kukan, Jonas Siegenthaler semblait encore avoir besoin d'un peu de temps pour retrouver le niveau qui était le sien lors des derniers Mondiaux. La blessure contractée en fin de saison a probablement joué un rôle dans cette impression généralement laborieuse.

Face aux États-Unis, il a été robuste alors que les attaquants adverses n'ont pas ménagé leurs efforts pour appuyer leurs charges. Mais cela n'a pas semblé le déranger, bien au contraire. L'arrière des New Jersey Devils a sans cesse fait les bons choix, comme en atteste sa sortie de zone incroyable en infériorité numérique qui a offert une grosse occasion de but à Sandro Schmid.

⭐ Leonardo Genoni (Suisse)

Peut-on ne pas donner de distinction à un gardien qui effectue un blanchissage? C'est déjà compliqué. Mais lorsque ce match parfait intervient face à un adversaire du calibre des États-Unis, ce serait un terrible sacrilège. Oui, Leonardo Genoni a été parfaitement aidé par une défense helvétique intransigeante.

Mais toujours est-il que le portier de Zoug a fait sa part du travail en étant particulièrement sûr devant son filet, notamment durant les quelques actions chaudes lors de la première période. En fin de rencontre, il a encore bloqué un puck compliqué durant la toute dernière minute pour assurer sa soirée de rêve. Leonardo Genoni a été très solide. De quoi envisager la suite du tournoi avec le sourire.

Le flop: Clayton Keller (États-Unis)

Il a joué?