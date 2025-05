Suisse - Norvège: Tyler Moy, couteau suisse en chef

Tyler Moy livré un tournoi magistral Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Tyler Moy (Suisse)

Depuis le début du tournoi, l’image des couteaux suisses est très souvent utilisée pour parler des nombreux joueurs polyvalents présents dans le vestiaire. Ce samedi contre la Norvège, c’est Tyler Moy qui a montré cette facette de son jeu. L’ailier des Rapperswil-Jona Lakers n’a que rarement évolué au centre depuis qu’il est arrivé en Suisse. Mais c’est une position qu’il est tout à fait capable de tenir.

Lorsque Patrick Fischer, déçu de Sandro Schmid, a cherché un centre à placer entre Kevin Fiala et Timo Meier, c’est vers lui qu’il s’est tourné dès la deuxième période. Après avoir commencé à la gauche de Ken Jäger sur la troisième ligne, Tyler Moy a donc repiqué au centre d’une ligne avec deux joueurs de NHL. Et il s’en est bien tiré dans les deux cas. Le Suisse aux origines américaines livre un tournoi d’un très très haut niveau. Pour son premier Mondial, il fait à peu près tout juste. Ce vendredi, il a encore ajouté deux points à son compteur pour faire passer son total à sept, comme Sven Andrighetto et Denis Malgin.

⭐⭐ Nicolas Baechler (Suisse)

Le jeune attaquant des Zurich Lions n’a certes pas eu un immense temps de jeu lors de cette rencontre. Il a tout de même patiné durant près de 14 minutes, soit son plus haut total depuis le début du tournoi. Mais c’est surtout à 4 contre 5 que le jeune attaquant a été précieux avec plus de quatre minutes d’efforts. Le tout frais champion de Suisse a sans cesse harcelé le porteur du puck et freiné la relance norvégienne.

Pour son premier Mondial, Nicolas Baechler trouve doucement mais sûrement son rôle dans cette équipe de Suisse. C’est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit de son tout premier, à 21 ans seulement. Ce solide joueur de 1m87 pour près de 90 kilos a vraiment franchi un palier cette saison, lui qui était encore à cheval entre la National League et la Swiss League pas plus tard que lors de l’exercice 2023/2024.

⭐ Stéphane Charlin (Suisse)

La réflexion a été longue. Est-ce qu’un gardien mérite une étoile après un blanchissage lors d’un match durant lequel il n’a reçu que 12 tirs? Et la réponse est: Oui, surtout si c’est le premier de la carrière du joueur à ce niveau, comme c’est le cas pour Stéphane Charlin. S’il s’agissait d’un énième de Leonardo Genoni, la réponse aurait été peut-être différente.

Contre de bien faibles Norvégiens — comment ont-ils pris un point aux États-Unis? —, le futur gardien de Genève-Servette a surtout eu une action chaude à gérer à la suite d’une erreur de Dean Kukan en power-play. Face à Noah Steen parti seul, le dernier rempart a tenu bon sur les deux tentatives du Norvégien. On jouait la 32e minute et le portier suisse n’a eu plus qu’un seul tir sérieux jusqu’à la fin du match.

La déception: Sandro Schmid (Suisse)

Placé au centre de Kevin Fiala et Timo Meier, le Fribourgeois avait été récompensé pour son excellent début de tournoi. Joueur polyvalent, Sandro Schmid avait tantôt joué à l’aile et tantôt au centre depuis le début du tournoi. C’est justement dans cette position que Patrick Fischer l’avait imaginé pour tenter de faire face à la blessure de Nico Hischier. Mais le sélectionneur national n’a visiblement pas été convaincu par son choix et a finalement opté pour la solution Tyler Moy.

Sandro Schmid, lui, a ensuite surtout joué les situations spéciales. Il a davantage joué à 5 contre 5 lors de l’ultime période, mais dans un rôle en quatrième ligne avec Nicolas Baechler et Andres Ambühl. Probablement pas le match qu’il avait envisagé en voyant l’alignement avnat le coup d’envoi.