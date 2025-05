Danemark - Suisse: Tyler Moy était partout

Tyler Moy (à dr.) a aidé la Suisse à se sortir d'une bien mauvaise situation. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Tyler Moy (Suisse)

Avec deux buts et une passe décisive, l'Américano-Suisse a presque forcé la main pour cette distinction de meilleur homme du match. Avec Timo Meier et Nico Hischier, le No 95 est dans le rôle qui lui convient le mieux, celui de finisseur. Et si l'on voit à quel point ses deux coéquipiers mettent les défenseurs adverses sur les pattes arrières, Tyler Moy a tout loisir de se mettre en position idéale. Et lorsqu'il reçoit un caviar comme celui de Nico Hischier, il ne rate que rarement son affaire.

Avec ce match à trois points dont une passe décisive très inspirée pour Damien Riat sur le 4-2, l'ailier suisse aux racines américaines est tout simplement le meilleur compteur du Mondial. Certes, toutes les équipes dont le Canada n'ont pas joué leur deuxième match, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille minimiser les bonnes prestations de Tyler Moy depuis le début de la compétition.

⭐⭐ Simon Knak (Suisse)

L'attaquant d'énergie joue parfaitement son rôle depuis le début du tournoi. Véritable boule d'énergie, Simon Knak multiplie les charges dans tous les coins de la patinoire et n'est pas avare de ses efforts. Avec plus de onze minutes de glace pour son deuxième match en championnat du monde, l'attaquant grison a également été très remuant en attaque. Il s'est procuré plusieurs actions dangereuses, notamment un solo peu avant l'ouverture du score de Nico Hischier.

S'il est mis en avant, Nicolas Baechler ou Sandro Schmid auraient aussi pu être mentionnés tant la quatrième ligne joue dans un registre hyper précieux. Agressif dans le bon sens du terme, le trio harcèle sans arrêt les défenseurs adverses avec un pressing constant.

⭐ Denis Malgin (Suisse)

Ce n'est pas parce qu'il a terminé la soirée sans le moindre point qu'il a pour autant été mauvais. Bien au contraire! Le double champion de Suisse avec les Zurich Lions a constamment pesé sur la défense danoise en compagnie de Sven Andrighetto et Damien Riat. Son sens du jeu et sa capacité à attirer les arrières sur lui pour libérer des espaces est affolante.

Mieux, Denis Malgin est également capable de se mettre au service du collectif en jouant en infériorité numérique. Avec son coup de patin hors du commun et sa vision du jeu, il semble toujours être bien placé sans donner l'impression de faire le moindre effort. Alors oui, il faudra un peu plus d'efficacité à l'avenir, mais ce n'est surtout pas faute d'avoir essayé.

Le flop: Nicklas Jensen (Danemark)

Pas une de juste! L'attaquant des Rapperswil-Jona Lakers était présent sur trois des cinq buts suisses et a livré une prestation chaotique tout au long de la soirée. C'est simple, Nicklas Jensen et sa ligne ont passé leur temps à tenter de défendre face aux attaques suisses. Les statistiques avancées ne racontent pas une autre histoire puisque 5,3% des expected goals étaient en faveur du Danemark lorsqu'il était sur la glace. Le chaos.