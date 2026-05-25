La donne était simple lors du match entre la Slovénie et l'Italie. Le gagnant de cette rencontre restait dans l'élite du hockey mondial. Au final, ce sont les Slovènes qui l'ont emporté (5-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

La Slovénie vient de marquer l'histoire du hockey sur glace dans son pays. Pour la première fois, les Slovènes vont participer à trois championnats du monde de rang. Ils seront en effet de la partie l'année prochaine, du côté de l'Allemagne, grâce à leur victoire ce lundi face à l'Italie.

Dans ce match de la peur – le perdant étant relégué –, ce sont pourtant les Transalpins qui ont ouvert en premier les feux. Sur un engagement au début du deuxième tiers, Phil Pietroniro s'est retrouvé bien seul et a trouvé la lucarne du portier slovène (23e).

Mais la troupe d'Edo Terglav ne s'est pas relâchée et a rapidement pu revenir dans le match. Mieux, à la fin de ce tiers médian, elle menait 3-1. Le dernier but de ce tiers, dans un angle très fermé et à six secondes de la deuxième sirène, a fait très mal à la tête des Italiens.

Dans le troisième tiers, le score a été scellé, notamment lors d'une double supériorité numérique. C'est donc grâce à cette victoire que la Slovénie peut continuer à évoluer dans l'élite du hockey mondial, qu'elle a rejoint en 2025.