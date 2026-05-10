Dimanche, l'équipe de Suisse a disputé son dernier match de préparation en vue du Mondial à domicile. Voici les joueurs qui ont su profiter de cet ultime tournoi et ceux qui ont été moins bons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jan Cadieux va devoir se creuser les méninges ces prochaines heures. Le sélectionneur national doit en effet effectuer une dernière coupe dans son contingent qui est actuellement de trois gardiens, de dix défenseurs et de seize attaquants. Avec l'arrivée de Janis Moser mercredi, le coach doit donc biffer trois arrières et deux attaquants. «Samedi soir, je n'ai pas bien dormi, avoue-t-il. Nous avons multiplié les meetings avec le staff pour évaluer les différentes options.»

Jan Cadieux n'exclut pas de n'inscrire que le minimum de joueurs pour le début du tournoi afin de se laisser un maximum d'options ouvertes. La santé de Philipp Kurashev explique cette latence. «À la fois, nous voulons le dire le plus vite possible aux joueurs qui ne sont pas gardés, car ils méritent ce respect, précise-t-il. Mais dans le même temps, nous voulons vraiment prendre la meilleure décision en ayant toutes les informations en main.»

Sur les 25 places à disposition, il n'y a évidemment qu'un minimum de postes de libres puisque bon nombre de joueurs sont assurés d'être présents à Zurich. L'enjeu était important pour plusieurs joueurs et certains ont peut-être même assuré leur place en Suède. «Nous devons prendre des décisions sur le niveau, évidemment, poursuit Jan Cadieux. Mais comme nous parlons peut-être des attaquants No 13 et 14, cela demande que le joueur sélectionné accepte le rôle qui lui sera confié. C'est pour cela que ce puzzle n'est pas simple à mettre en place.»

Les gagnants

Théo Rochette (attaquant)

Power-play, box play, centre, ailier. Première ligne avec deux stars de NHL. Troisième trio dans un rôle moins offensif. En Suède, Théo Rochette a été utilisé à toutes les sauces. Et il s'en est plus que bien sorti. Avec 2 buts lors de la rencontre face à la Finlande, il a su hausser le niveau de son jeu à l'échelle internationale.

Le fait qu'il ait eu la confiance de Jan Cadieux contre la Suède en évoluant avec Nico Hischier et Timo Meier est un autre signal fort donné par le sélectionneur national. Avant le tournoi, il était en ballottage pour obtenir une convocation. Aujourd'hui, sa présence à Zurich se précise.

Reto Berra (gardien)

On l'écrivait avant ces Beijer Games et la question est plus que d'actualité. Et si Reto Berra était le gardien No 1 pour le championnat du monde en Suisse? Récent champion de Suisse avec Fribourg Gottéron, le Zurichois est dans la forme de sa vie malgré ses 39 ans. En Suède, il a été titularisé pour le plus gros test face à la nation hôte. Et malgré les deux buts encaissés (le 3-0 était dans la cage vide), il a fait bonne figure.

La veille, c'était Leonardo Genoni devant le filet pour une victoire aux tirs aux buts contre la Finlande (5-4). Sans avoir été forcément mauvais, le portier de Zoug a tout de même capitulé à quatre reprises et n'a pas dégagé la même impression de calme que Reto Berra. Cela ne signifie pas pour autant qu'il a perdu la course tant on sait à quel point il est capable de hausser le niveau de jeu lors des matches importants.

Sven Andrighetto (attaquant)

Avec Philipp Kurashev, il représentait le plus grand point d'interrogation pour Jan Cadieux. L'attaquant des Zurich Lions a pu disputer son premier match depuis fin mars et une vilaine commotion subie lors d'une rencontre de play-off. Buteur et auteur de deux passes décisives, Sven Andrighetto s'est rassuré contre la Tchéquie, dimanche. Il est apte à tenir sa place lors du Mondial.

Les perdants

Tyler Moy (attaquant)

Meilleur compteur de l'équipe de Suisse la saison dernière lors du Mondial au Danemark et en Suède, l'attaquant de Rapperswil a vécu trois matches bien compliqués en Suède. Il n'a pas non plus été mis dans les meilleures conditions pour avoir un impact majeur en attaque. Est-ce un signe que Jan Cadieux ne le voit pas occuper le haut de l'affiche au Mondial? Ou qu'il ne sera tout simplement pas sur l'affiche?

Sa «chance», c'est qu'il a déjà une certaine expérience au niveau international. Ce n'est pas le cas de Yannick Frehner ou Théo Rochette. Mais selon le profil recherché par Jan Cadieux pour ses derniers attaquants, Tyler Moy pourrait surtout voir Théo Rochette lui passer devant. Et sur ce que les deux hommes ont montré ce week-end, il n'y a pas photo.

Nicolas Baechler (attaquant)

Invité surprise la saison dernière, le puissant attaquant des Zurich Lions sera-t-il présent pour le Mondial à domicile? Nicolas Baechler a eu un temps de jeu conséquent, mais n'a pas toujours paru à son avantage aux côtés de Yannick Frehner et Tyler Moy, notamment ce dimanche. Si Philipp Kurashev rejoint l'équipe, sa place sera de plus en plus vacillante.

Tim Berni (défenseur)

L'arrière qui vient de quitter Genève pour retourner à Zurich n'a pas donné toutes les garanties durant ce tournoi. Il y a toutefois trois choses qui parlent en sa faveur. Tout d'abord, il a été aligné avec Roman Josi lors du premier match face à la Finlande. Et puis les absences de Michael Fora et Andrea Glauser rendent les places en défense un rien moins chères. Enfin, Tim Berni était présent à Milan, preuve que le staff valorise sa présence.

À Milan, il avait d'ailleurs été plutôt solide, dans la foulée d'une fin de saison en nette progression avec l'équipe des Vernets. Franchement mauvais en début d'exercice, il avait su relever la tête. À Ängelholm, il n'a pas été flamboyant à la relance, commettant plusieurs pertes de pucks potentiellement dangereuses. Il devrait être de la partie malgré tout, mais ce ne sera pas grâce à son jeu en Suède.