Suisse - Norvège: Stéphane Charlin reçu 12 sur 12

Sven Andrighetto (à dr.) a fait le malheur du gardien allemand. Photo: imago/ActionPictures

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’action

Cinq à la suite! Sven Andrighetto a fait mieux que les candidats de Question pour un Champion en ouvrant le score face à la Norvège. Déjà auteur des quatre derniers buts jeudi face à l'Allemagne, le Zurichois a également allumé la lucarne en supériorité numérique en première période. Un plomb qui n'a pas laissé la moindre chance à Jonas Arntzen tant l'envoi était à la fois soudain, précis et puissant.

L’info

Pour cette rencontre face à la Norvège, Patrick Fischer a inscrit un joueur supplémentaire en la personne de Dominik Egli. Cela ne signifie pour autant pas que le sélectionneur zougois a utilisé tous ses jokers. En effet, en raison de la blessure à long terme de Nico Hischier, il aura le droit d'ajouter un élément supplémentaire dans son contingent malgré le fait que les 25 places aient été attribuées.

Le tournant

15e minute. On pouvait se dire que, si d'aventure la Norvège venait à ouvrir la marque, la rencontre pourrait devenir compliquée. Mais l'équipe scandinave n'avait tout simplement pas les armes pour lutter contre cette équipe de Suisse. Dès lors, le premier but de la partie a suffi à quasi mettre un terme aux espoirs adverses. C'était donc déjà presque le tournant du match. Pour ne pas trop manquer de respect à la Norvège, disons que le 2-0 de Grégory Hofmann a fait office de tournant.

Le chiffre

Top 4. La Suisse est d'ores est déjà assurée de terminer dans le Top 4 alors qu'il lui reste deux matches à disputer face aux nations les plus faibles de son groupe. Avant de défier la Hongrie (dimanche) et le Kazakhstan (mardi), l'équipe de Patrick Fischer est même en excellente position pour terminer à l'une des deux premières places, ce qui représenterait un avantage certain pour la suite de la compétition. Si la République tchèque venait à faire un faux-pas lors de ses derniers matches, notamment face aux États-Unis, la victoire dans ce groupe n'est pas exclue.

La stat avancée

56 mètres. Lors de la dernière période, Stéphane Charlin a eu un seul tir cadré. Et quel tir! Un dégagement désespéré de Martin Ronnild depuis son propre camp qui n'a pas franchement dérangé le gardien genevois de l'équipe de Suisse qui a ainsi pu fêter son premier blanchissage en carrière lors d'un championnat du monde. Il a reçu douze tirs.

Le duel

Sven Andrighetto vs Eeli Tolvanen. Les noms des deux joueurs sont forcément liés même s'ils ne sont pas dans le même groupe. En marquant le 1er but contre la Norvège, Sven Andrighetto a égalé le total du Finlandais avec six réalisations depuis le début du tournoi. Les deux attaquants ont également réalisé l'exploit d'inscrire un quadruplé dans cette compétition. Leur duel pour savoir qui sera le roi des buteurs s'annonce passionnant, tout en sachant que d'autres (Pastrnak, MacKinnon etc) ne sont pas encore battus, bien évdiemment.

La phrase

« Ca ne fait évidemment jamais plaisir de ne pas jouer. Mais il y a tellement de talent dans cette équipe... Ce n'est pas ma décision, mais je la respecte. Grégory Hofmann, attaquant suisse de retour dans l'alignement. »

L’image

Photo: Getty Images

Dans la journée, l'équipe de Suisse a annoncé que Nico Hischier devait mettre un terme à son tournoi en raison d'une blessure musculaire. Le capitaine de l'équipe de Suisse va tout de même rester à Herning pour soutenir ses coéquipiers. Contre la Norvège, il était évidemment en tribunes (à g.) avec les autres joueurs surnuméraires pour cette rencontre.