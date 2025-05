Stéphane Charlin est passé au micro de Cold Facts lors de son premier Mondial. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après une saison exceptionnelle à Langnau, Stéphane Charlin s’est confié au podcast «Cold Facts». L’ancien junior de Genève-Servette, récemment élu meilleur gardien de National League par les médias, revient sur son avenir entre la NHL et le retour aux Vernets où il a signé un contrat de trois ans. Entretien en marge de sa première apparition au Mondial.

Tu sors d’une saison exceptionnelle avec Langnau, et te voilà en pleine lumière avec l’équipe de Suisse. On imagine que la NHL n’est plus simplement un rêve, mais une possibilité réelle. Tu y penses sérieusement?

Oui, bien sûr. La NHL, c’est la meilleure ligue du monde. Tout joueur de hockey a envie de s’y frotter un jour. Alors oui, j’y pense, mais je ne suis pas du genre à foncer tête baissée. Je veux prendre des décisions réfléchies, qui servent vraiment mon développement.

Tu as déjà reçu des offres concrètes?

Je ne vais pas te dire quels clubs m'ont contacté si c’est ta question. Mais non, je ne suis pas dans les discussions au quotidien. Mon agent, Gaëtan Voisard, gère ça avec Allain Roy, qui connaît très bien le marché nord-américain. Moi, je me concentre sur le championnat du monde. S’il y a du concret, ils me tiennent au courant.

Et il y a une date limite pour se décider?

Oui, c’est très clair. Tout doit être décidé d’ici au 15 juin. Si aucune offre concrète n’arrive d’ici là, alors je reste en Suisse.

Tu es prêt à partir même si ça veut dire faire un passage par l’AHL, voire l’ECHL?

Pas n’importe comment. Je ne veux pas partir pour faire de la figuration ou juste remplir un vestiaire en ligue mineure. J’ai envie d’un vrai projet, avec une vision claire. Oui, je sais qu’un passage en AHL est souvent nécessaire, notamment pour s’adapter aux petites patinoires. Mais ça doit avoir du sens.

Et si ce projet n’existe pas?

Alors je serai très heureux de jouer à Genève. Le club a été champion il y a peu, je reviens avec une vraie ambition: gagner des titres. J’ai grandi ici, j’ai été junior à Genève.

Mais à Genève, tu arrives dans un vestiaire où il y a déjà Robert Mayer voire Gauthier Descloux. Pas trop encombré comme situation?

La concurrence, je connais. Je n’ai jamais eu de route toute tracée. Je suis revenu pour me battre, comme je l’ai fait toute la saison. Rien n’est garanti, et ça me va comme ça.

Tu n’as pas eu de promesse de statut en signant?

Non. D’ailleurs, dans le hockey, c’est très rare qu’on te garantisse un nombre de matches ou un rôle précis. Et heureusement. Sinon, tu bloques la hiérarchie même si le numéro un n’est pas performant. Ce n’est pas sain.

Tu as conscience qu’avec cette saison-là, les attentes autour de toi ont explosé?

Oui, mais j’essaie de garder la même approche. Travailler, progresser, et faire les bons choix au bon moment. La NHL me fait rêver, mais pas à n’importe quel prix. Et si c’est à Genève que je peux continuer à grandir et gagner, alors ce sera très bien aussi.