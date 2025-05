Leonardo Genoni, Timo Meier et Dean Kukan n'ont pu que constater les dégâts Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’action

Christian Marti réalise un joli début de tournoi. Et sur cette ouverture du score de Nico Hischier, il a une nouvelle fois pris la bonne décision au bon moment. Sa percée a permis à son capitaine de se retrouver en position idéale au second poteau.

L’info

Avec deux buts et deux assists depuis le début du tournoi, Tyler Moy est momentanément en tête du classement des compteurs de ce championnat du monde. Il est évidemment aidé par le fait que le Canada n’a pour l’heure joué qu’un match, mais quand même.

Le tournant

Aux alentours de la mi-match, la Suisse s’est retrouvée en infériorité numérique à la suite d’un accrochage sifflé contre Andres Ambühl. Menée 2-1 et pas franchement dominante depuis le début du tiers médian, l’équipe de Patrick Fischer aurait-elle pu surmonter un 3-1 adverse? On ne le saura jamais, mais la pénalité tuée à ce moment a fait mal aux Danois. Quelques minutes après le retour de «Büehli», le score était passé de 2-1 à 3-2 en faveur de la Suisse. Un vrai tournant comme on les aime.

Le chiffre

19'03''. Durant un premier à sens unique, l’équipe de Suisse s’est parfaitement regroupée autour de Stéphane Charlin pour l’aider au mieux pour son premier match. Le gardien de Langnau a dû attendre près de 20 minutes pour avoir un arrêt à faire. Et pas le moins compliqué puisqu’un joueur adverse s’est retrouvé totalement seul face à lui. Mais le futur gardien de Genève-Servette s’en est bien sorti pour permettre à la Suisse d’atteindre la première pause avec un avantage d’un but.

La stat avancée

100%. Présent sur la glace durant près de huit minutes, Nicolas Baechler n’a pas vu l’équipe de Suisse concéder la moindre action dangereuse ni même le moindre tir. La totalité des expected goals et des tirs aux buts ont été en direction de la cage adverse lors des présences de l’ailier des Zurich Lions.

Le duel

3 blanchissages. En marquant deux buts face à l’équipe de Suisse, le Danemark a mis fin à une période de disette remarquable. Que ce soit en 2021, 2022 ou 2024, les Danois n’avaient pas trouvé la faille face à l’équipe de Patrick Fischer. Il fallait donc remonter à 2016 pour retrouver trace d’une réussite de leur part face aux Suisses.

La phrase

« On a montré une super réaction. Être capable de gagner un match comme ça, c’est important. Et je pense qu’on l’a fait avec beaucoup de sérieux et de solidarité. Tyler Moy, double buteur et homme du match. »

L’image

Photo: keystone-sda.ch

Il s’agit de la première diffusion de l’hymne suisse lors de ce championnat du monde 2025. Cela mérite bien la photo «traditionnelle» de l’équipe bras dessus, bras dessous au moment de chanter le cantique. Un moment capturé par Salvatore Di Nolfi de l’agence Keystone-ATS.