L'équipe de Suisse a été reçue deux sur deux lors de son Mondial à domicile. Mais le succès face à la Lettonie a été acquis malgré un empêcheur de tourner en rond devant le filet adverse. Il est l'homme du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Kristers Gudlevskis (Gardien, Lettonie)

Quel match extraordinaire réalisé par le gardien balte! Le portier des Pinguins Bremerhaven en Allemagne a été phénoménal face aux attaquants suisses jusqu'à sérieusement faire douter son adversaire. Après trente minutes de jeu, le score était en effet toujours de 0-0 malgré une pression constante de la sélection à croix blanche. Les hommes de Jan Cadieux ont même canardé Kristers Gudlevskis avec 19 tirs en l'espace de dix minutes.

Le barrage a fini par céder. Mais que ce fut dur! Si cette rencontre a été plus serrée qu'elle n'aurait dû l'être, c'est uniquement en raison du dernier rempart de la Lettonie qui a dû bien dormir après une telle soirée de travail qui l'a vu au final faire face à 43 shoots. Impressionnant.

⭐⭐ Damien Riat (Attaquant, Suisse)

Vendredi face aux États-Unis, le capitaine du Lausanne HC avait été très impliqué au niveau du jeu physique. Prompt à tenter d'intimider ses adversaires, Damien Riat avait fait un premier match plein dans ce tournoi avec Ken Jäger et Simon Knak à ses côtés. Contre la Lettonie, il a récidivé, la réussite en attaque en plus puisqu'il a inscrit deux buts.

C'est lui qui a permis à la Suisse de prendre l'avantage en fin de deuxième période après l'égalisation balte. En power-play, il a parfaitement su se placer au centre pour exploiter une offrande de Sven Andrighetto. En fin de match, c'est encore lui qui a mis la Suisse à l'abri en «renard des surfaces gelées», juste devant le but letton. Un tout gros match de sa part.

⭐ Roman Josi (Défenseur, Suisse)

La tour de contrôle de la défense suisse n'a pas marqué ni distribué de passe décisive. Dès lors, pourquoi avoir mis Roman Josi dans cet article? C'est simple: Pour tout le reste. Le capitaine emblématique de la sélection suisse a fait un très grand pas vers l'avant par rapport à son premier match dans ce tournoi. Non pas qu'il avait été mauvais, évidemment. Mais il n'avait pas eu son emprise habituelle sur le jeu.

Face à la Lettonie, Roman Josi a paru avoir constamment une longueur d'avance et son coup de patin a fait des ravages dans la défense adverse. Sa capacité à faire systématiquement le bon choix à la ligne bleue a de quoi décourager n'importe quel adversaire. On pense notamment à l'interminable période de pression helvétique peu avant l'ouverture du score de Timo Meier. S'il continue sur cette lancée, attention!

Flop: Alberts Smits (Défenseur, Lettonie)

Le jeune défenseur letton a vécu une soirée bien compliquée face aux vagues successives des attaquants suisses. Il faut dire que malgré ses 18 ans, son entraîneur a décidé de lui donner de grandes responsabilités. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'il est appelé à être drafté très haut lors du prochain repêchage. Mais cette rencontre face à la Suisse ne lui a pas fait gagner de rang. Mais une belle expérience.