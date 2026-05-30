L'équipe de Suisse va disputer sa troisième finale de rang!

Après 2024 et 2025, la Suisse est à nouveau en finale du championnat du monde! Elle a largement disposé de la Norvège en demies pour franchir cette étape sans trop douter (6-0).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Trois finales de suite! L'équipe de Suisse ne s'est pas promenée en ce samedi après-midi, mais elle a fait l'essentiel, à savoir battre la Norvège et poursuivre son parcours parfait dans «son» Mondial. Dimanche soir, elle participera à une nouvelle finale face à un adversaire qu'elle n'a jamais rencontré à ce stade de la compétition: le Canada ou la Finlande.

Mais pour en arriver là, l'équipe de Jan Cadieux a tout de même vécu un début de rencontre compliquée face à une équipe terriblement bien structurée. Comme depuis l'entame de cette compétition, les Scandinaves ont appliqué une recette qui a parfaitement fonctionné. Rigueur défensive, défense regroupée et dureté physique. Ce mélange a permis aux Nordiques de tenir un temps le coup, malgré la pression intense des Suisses.

Christoph Bertschy l'allume-feu

Sven Andrighetto (4e), Roman Josi (5e) ou encore Ken Jäger (8e) ont tous eu l'ouverture du score sur le bout de la palette. Nino Niederreiter (8e) a touché le poteau du gardien Henrik Haukeland. Fantastique depuis le début du tournoi, le portier de Straubing en Allemagne était parti pour dégoûter une équipe supplémentaire.

En procédant par contres, la Norvège n'a pas eu énormément d'occasions, mais des franches! La plus grosse? Celle de Michael Brandsegg-Nygard à la 17e minute. Après un rebond derrière Leonardo Genoni, le puck est revenu devant la cage et a bien failli le tromper. Seul face à lui, l'attaquant norvégien n'a pas pu reprendre efficacement la rondelle capricieuse. C'était chaud. Quelques secondes plus tard, Christoph Bertschy pouvait marquer le 1-0 (18e). Après un joli travail derrière la cage, le joueur de Fribourg Gottéron a parfaitement allumé la lucarne adverse.

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Libérés par ce premier but en fin de période, les Suisses sont repartis de plus belle lors du tiers intermédiaire. C'est durant cette période qu'ils ont assuré leur qualification pour la finale. Sur un contre parfait, Calvin Thürkauf a pu servir Denis Malgin pour le 2-0 (25e). La délicieuse passe du capitaine de Lugano a permis au Zurichois d'avoir une occasion quasi imparable.

Sur un tir de Sven Jung, Ken Jäger a joliment dévié la rondelle entre les jambes du portier norvéigien peu après la mi-match (33e, 3-0). Le break était fait et les 10'000 spectateurs tous vêtus de rouge pouvaient célébrer ce qui allait être une troisième finale consécutive. La cinquième de l'histoire. Le 4-0 en supériorité numérique signé Damien Riat (37e) a donné de l'allure au score.

La Finlande ou le Canada

Lors de l'ultime période, l'équipe de Suisse a pu gérer et offrir à Leonardo Genoni un nouveau blanchissage. Le troisième de ce championnat du monde et son quinzième en carrière. Il était déjà devenu seul détenteur du record plus tôt dans la compétition. À la 45e minute, Nico Hischier y est allé de son petit but en étant totalement seul à quelques mètres du gardien adverse (5-0). Les supporters ont pu chanter: «Finale! Finale! Finale!» (an allemand, sinon le rythme est mauvais). Théo Rochette a inscrit le 6-0 (58e) sur un joli service de Pius Suter.

Grâce à ce succès finalement aisé, la Suisse n'a pas trop dû puiser dans ses réserves. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle dans l'optique de la finale de dimanche soir (20h20, en direct sur Blick). Les hommes de Jan Cadieux pourront tranquillement attendre de voir qui sortira vainqueur de l'autre demi-finale. En soirée (20h, en direct sur Blick), le Canada et la Finlande batailleront.

Une chose est déjà certaine: quelle que soit l'identité de son adversaire, la Suisse jouera dimanche pour l'or mondial pour la troisième année consécutive. Une régularité qui confirme définitivement son statut parmi les toutes meilleures nations de la planète