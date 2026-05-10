La Suisse fait le plein de confiance contre la Tchéquie

L'équipe de Suisse a terminé sa préparation par une victoire convaincante face à la Tchéquie (6-1). Jan Cadieux va désormais devoir faire des choix avant le début du Mondial, vendredi, à Zurich.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Samedi, l'équipe de Suisse avait livré une meilleure prestation face à la Suède que jeudi lors du succès contre la Finlande. Ce dimanche, l'équipe de Jan Cadieux a poursuivi sur sa bonne lancée en s'imposant face à la Tchéquie à Ängelholm. Pour cette dernière rencontre de préparation, le sélectionneur national avait laissé au repos quatre de ses cinq joueurs estampillés NHL. Pius Suter est le seul à avoir griffé la glace, lui qui était au repos samedi.

Mais cette rencontre a surtout été marquée par le retour au jeu de Sven Andrighetto, plus de six semaines après sa lourde commotion cérébrale. Le buteur des Zurich Lions a immédiatement pris place sur une ligne très offensive avec Denis Malgin et Pius Suter. Le No 85 de la sélection nationale, crédité d'un but et d'un assist, a paru très en jambes. Ne reste donc plus qu'à voir la manière dont il réagit à l'intensité de ce premier match. Mais l'essai a paru concluant.

Cet ultime galop d'essai n'aurait pas pu mieux commencer. Simon Knak a parfaitement suivi Ken Jäger en contre pour se retrouver en position idéale. L'énergique attaquant de Davos a pu ouvrir la marque (5e, 1-0). Une poignée de secondes plus tard, Denis Malgin affolait la défense en faisant le tour de la cage. Sur le rebond consécutif à son tir, Pius Suter a déjà mis la Suisse en position idéale (6e, 2-0).

Attilio Biasca buteur

La suite a permis à la Suisse de gérer son avantage au score, avec un brin de chance. Il y a tout d'abord eu un bel arrêt de Sandro Aeschlimann sur un plomb de Dominik Kubalik en supériorité numérique (9e). Dans la foulée, Petr Sikora n'a pas pu cadrer son essai. Peu avant la pause, Michal Kunc a touché la barre transversale du but helvétique.

Sur un contre parfait signé Christoph Bertschy et Attilio Biasca, la Suisse a fait trembler les filets avec la complicité d'un défenseur tchèque. Le second nommé a marqué son troisième but sous les couleurs de l'équipe de Suisse (34e, 3-0). La latte de Denis Malgin aurait pu mettre un terme au suspense (35e). Mais les Tchèques sont revenus au score en supériorité numérique à la 37e minute. Sandro Aeschlimann n'est pas parvenu à faire l'arrêt sur un tir de Mandat (3-1), alors que Nicolas Baeschler était pénalisé.

La sélection annoncée lundi

Lors de l'ultime période, l'équipe de Suisse a définivitement assuré son succès à la 54e minute en supériorité numérique. Le but est venu de la crosse du revenant Sven Andrighetto. L'attaquant a signé son retour par une reprise directe sur une passe de son compère zurichois, Denis Malgin (4-1). Ce dernier s'est retrouvé à la conclusion une minute plus tard pour le 5-1 (55e) avec deux hommes de plus sur la glace. Christoph Bertschy y est encore allé de son but pour mettre un point final à cette bonne prestation (57e, 6-1).

La Suisse va désormais entamer sa dernière ligne droite en vue du Mondial à domicile qui commencera vendredi. Jan Cadieux va devoir procéder à une dernière coupe dans son contingent, surtout que Janis Moser rejoindra la sélection mercredi, à Zurich.

Le technicien devra biffer trois défenseurs des 10 défenseurs et deux des 16 attaquants. Peut-être même trois si Philipp Kurashev est apte à jouer. La sélection définitive sera annoncée ce lundi. «S'il faut laisser des postes ouverts au début du tournoi et voir comment sa situation et celle de Sven Andrighetto évoluent, c'est clairement une option que je considère.» Il a 25 postes à disposition: 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants plus d'éventuels joueurs de piquet.