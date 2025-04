L'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer donne à tous les finalistes de l'année dernière la chance de se battre pour une place pour disputer les Mondiaux. Un quintette n'est déjà plus de la partie. Huit autres noms sont en suspens.

Cinq héros suisses sont out pour les championnats du monde

Cinq héros suisses sont out pour les championnats du monde

1/8 Le capitaine de Lugano Calvin Thürkauf a dû se faire opérer d'un doigt et manquera le championnat du monde. Photo: Pius Koller

Nicole Vandenbrouck

Lorsque, après l’élimination de Davos en play-off, la question se pose de savoir si le vétéran et recordman Andres Ambühl (41 ans) sera à nouveau sélectionné, Patrick Fischer, entraîneur de l’équipe nationale, déclare: «Tous les héros de l’année dernière ont mérité une chance de pouvoir se battre pour une place à ce championnat du monde». Mais voilà: à deux semaines du premier match des Mondiaux à Herning, au Danemark, cinq de ces 25 médaillés d’argent ne font déjà plus partie des candidats potentiels.

Les blessures ont frappé un quintette d’attaquants: Calvin Thürkauf (27 ans, Lugano, doigt cassé), Tristan Scherwey (33 ans, Berne, dos), Gaëtan Haas (33 ans, Bienne, commotion cérébrale), Dario Simion (30 ans, Zoug, torse), Fabrice Herzog (30 ans, Zoug, torse). Autant de places qui se libèrent pour d’autres prétendants.

Les joueurs de NHL seront-ils présents?

Des incertitudes persistent aussi du côté de plusieurs joueurs qui avaient fait sensation à Prague l’an dernier. La présence des internationaux évoluant en NHL est également incertaine. Kevin Fiala (28 ans, LA Kings) mène 2-1 en play-off contre Edmonton. De son côté, Nino Niederreiter (32 ans) et Winnipeg en sont à 2-2 dans leur série face à Saint-Louis.

Nico Hischier (26 ans), quant à lui, est mené 3-1 avec ses New Jersey Devils contre les Hurricanes de Caroline. Il pourrait être le premier Suisse éliminé des play-off. Son coéquipier Jonas Siegenthaler (27 ans) reste lui diminué par une blessure au bas du corps. Et Akira Schmid (24 ans) n'est actuellement que le troisième gardien des Las Vegas Golden Knights.

Roman Josi se désistera-t-il?

Les participations de Philipp Kurashev (25 ans) et Roman Josi (34 ans) restent, elles aussi, en suspens. Après sa meilleure saison à Chicago, le premier nommé a enchaîné avec sa plus mauvaise. Son contrat arrivant à échéance, une participation au Mondial paraît peu probable.

Quant à Josi, la lumière semble s’éteindre. Dans une interview post-saison, le capitaine de Nashville — qui a manqué une grande partie du championnat en raison d’une commotion cérébrale — a déclaré: «Il me faut maintenant quelques mois encore pour récupérer». Il se dit prêt pour le début de la prochaine saison, ce qui laisse peu de doute: il ne sera pas du voyage au Danemark.

Un noyau réduit en préparation

En dehors des stars de NHL, le gardien fribourgeois Reto Berra (38 ans) n’a pas rejoint le groupe cette semaine, usé par une saison longue et éprouvante. Et bien sûr, les joueurs de Zurich (Sven Andrighetto, Dean Kukan, Christian Marti) et de Lausanne (Ken Jäger, Andrea Glauser), encore engagés en finale il y a peu de trmps, sont absents pour l’instant.

Il ne reste donc qu’un petit noyau des médaillés d'argent actuellement en préparation avec la Nati: Andres Ambühl (41 ans, Davos), Sven Jung (30 ans, Davos), Michael Fora (29 ans, Davos), Leonardo Genoni (37 ans, Zoug), Sven Senteler (32 ans, Zoug), Christoph Bertschy (31 ans, Fribourg), Romain Loeffel (34 ans, Berne). À ces noms s’ajoute Thierry Bader (27 ans, Berne), «médaillé d’argent des tribunes» à Prague, qui n’avait pas dépassé le statut de réserviste.