On a frôlé la sensation à Fribourg! Le Canada a attendu la prolongation pour battre la Norvège lors de la phase de groupes du Mondial (6-5 ap). Les Scandinaves menaient encore 5-4 à deux minutes de la sirène finale.

C'est un résultat impensable. Qui aurait imaginé la Norvège capable de bousculer à ce point le Canada de Sidney Crosby et Macklin Celebrini? Personne ou presque. Et c'est précisément ce que les Nordiques ont fait dans une BCF Arena totalement incrédule. Les 5938 spectateurs de la patinoire fribourgeois en ont eu pour leur argent avec onze buts et, au final, un scénario totalement fou.

La Norvège, qui a rapidement mené 2-0 a vu les Nord-Américains revenir à égalité. Après avoir à nouveau repris l'avantage, les Européens ont cédé, laissant le Canada mener 4-3 à l'entame de la troisième période. Fin du match? Pas du tout! Et la Norvège a bien failli réaliser un exploit monumentale, elle qui a inscrit deux buts en moins de 120 secondes. Encore fallait-il tenir le score jusqu'à la sirène finale.

La logique est revenue

Hélas pour les amateurs de sensations fortes, le Canada est revenu au score à moins de deux minutes de la sirène finale sur une déviation de Ryan O'Reilly après un tir de l'inévitable Macklin Celebrini. La rencontre devait donc se décider en prolongation. À ce petit jeu, la logique est revenue et Mark Scheifele a inscrit le but décisif après 29 secondes seulement. Il en a profité pour réaliser un triplé salvateur.

Malgré cette frayeur, le Canada est donc toujours invaincu dans ce Mondial en Suisse. Avec 11 points en quatre matches, ils reprennent la première place du groupe B aux Tchèques.