L'équipe de Suisse se frottera ce samedi à la Norvège en demi-finale du Mondial (15h20). L'an dernier, la Nati s'était frottée au Danemark et avait gagné 7-0. La rencontre du jour ne devrait pas être aussi aisée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

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L'équipe de Suisse sera évidemment la grande favorite de sa demi-finale face à la Norvège. Comme elle l'était d'ailleurs l'an dernier à Stockholm contre le Danemark. Mais avec 10'000 spectateurs dans leur dos, les hommes de Jan Cadieux ont encore un avantage supplémentaire. Cela ne leur avait pas franchement manqué contre les Danois puisqu'ils les avaient étalés. Mais la rencontre contre la Norvège s'annonce différente.

1 Le facteur de la fraicheur

En quart de finale, la Norvège a battu la Lettonie 2-0 au terme d'un match très maîtrisé. Une rencontre forcément âpre qui a laissé quelques traces. Et le Danemark? Pour arriver en demi-finale et se dresser face à la Suisse, Nikolaj Ehlers et ses coéquipiers avaient réalisé le plus grand exploit de leur histoire. À Herning, les Scandinaves s'étaient en effet débarrassés du Canada au terme d'une prestation folle.

Les Danois ne se sont jamais remis de ce pic émotionnel consécutif à cette victoire extraordinaire contre les Nord-Américains. Autant dire qu'ils étaient rincés le surlendemain pour affronter la Suisse. Et cela s'est forcément vu. La Norvège, en affrontant la Lettonie, savait qu'elle avait une chance en or. Et rien à perdre.

2 La Norvège ressemble à la Suisse d'avant

«Je ne sais pas à quelle Suisse tu fais allusion», a rigolé Jan Cadieux au moment de parler de cette comparaison, ce vendredi en zone mixte. Mais le sélectionneur national a pu comprendre certaines similitudes. «C'est une équipe très bien organisée et bien en place, précise-t-il. Quand on voit son parcours, il faut lui tirer un immense coup de chapeau. Elle mérite totalement sa place en demi-finale.»

Et c'est précisément sur ce point que la Suisse de l'ère Ralph Krüger ressemble à cette Norvège. C'est une équipe «chiante» à jouer. Comme l'était la Nati «d'avant». Et on l'a vu, c'est arrivé plus d'une fois que les «grands» se soient cassé les dents sur une équipe bien organisée et capable d'exploiter les occasions qui pourraient se présenter.

3 Un gar dien hors du commun

Et voici une autre similitude avec les équipes helvétiques des années 2000. Pour battre les grandes nations, elles devaient réaliser un exploit en étant portées par un gardien hors du commun. Ce fut par exemple le cas de Martin Gerber contre les stars de NHL lors des JO de Turin en 2006.

Depuis le début de ce tournoi, Henrik Haukeland est dans une forme absolument stratosphérique. Il tourne à seulement un but encaissé par match et a déjà été blanchi à trois reprises. Son pourcentage d'arrêts depuis son arrivée en Suisse? 95,97%. La parenthèse enchantée va-t-elle se poursuivre?