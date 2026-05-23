Blessé lors des JO de Milan, Kevin Fiala n'a pas abandonné l'idée de disputer le Mondial à domicile. Présent jeudi dans le vestiaire suisse, l'attaquant des Los Angeles Kings a reconnu avoir encore espéré jusqu'à récemment.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Kevin Fiala était nerveux jeudi soir. Très nerveux même. Plus que lorsqu'il joue un match de NHL, à l'en croire. Pourtant, l'attaquant des Los Angeles Kings n'avait ni patins aux pieds ni crosse dans les mains avant la rencontre face à la Grande-Bretagne.

Comme Andrea Glauser la veille avant le carton contre l'Autriche (9-0), le Saint-Gallois a été chargé d'annoncer les six titulaires dans le vestiaire suisse. Un exercice visiblement pas si simple. «J'étais très, très nerveux. Plus que quand je joue», a-t-il rigolé au micro de SRF après avoir accompli sa mission.

Course contre-la-montre

La scène prêtait à sourire. Mais derrière la blague se cachait surtout une réalité bien plus frustrante. Car Kevin Fiala n'avait visiblement pas totalement abandonné l'idée de disputer ce Mondial à domicile. «Jusqu'à il y a une semaine, j'espérais encore que cela puisse jouer», a-t-il expliqué après avoir disputé une course contre-la-montre pour être prêt à temps.

Car l'attaquant suisse avait subi une fracture de la jambe lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Une blessure suffisamment sérieuse pour rendre sa présence au championnat du monde hautement improbable. Mais durant les dernières semaines, le Suisse avait progressivement repris l'entraînement et entretenu un mince espoir. Suffisamment en tout cas pour y croire encore il y a quelques jours.

Et puis il y a aussi la réalité de la NHL. «Les Kings ont aussi leur mot à dire», a-t-il lâché avec un sourire, toujours au micro de la SRF. Comprendre que Los Angeles n'avait probablement aucune envie de prendre le moindre risque avec l'un de ses joueurs offensifs majeurs.

Alors Kevin Fiala est venu autrement. Sans équipement. Sans possibilité de jouer. Mais avec l'envie de vivre quand même un bout de ce Mondial à domicile avec ses coéquipiers. «Je suis ici comme fan et comme coéquipier et je vais tout faire pour apporter une bonne énergie.»

L'état d'esprit de tout un groupe

Au fond, cette phrase résume assez bien la situation. Kevin Fiala ne disputera probablement pas ce championnat du monde sur la glace. Mais au vu des sourires dans le vestiaire suisse jeudi soir, il a déjà trouvé une autre manière d'exister dans ce tournoi.

Depuis le début du Mondial, Andrea Glauser et Kevin Fiala ne sont pas les seuls blessé à avoir rendu visite à l'équipe. On a également vu Jonas Siegenthaler à plusieurs reprises en marge des matches face aux États-Unis et contre l'Allemagne. «Cela faisait un moment que nous parlions de cette possibilité, a précisé Jan Cadieux. Et lorsqu'ils se sont blessés, ils ont manifesté l'intérêt d'être présent. Cela montre l'état d'esprit de cette équipe qui s'est construit durant des années.»