L'équipe de Suède a terminé à la troisième place de son Mondial en battant les Danois dimanche après-midi lors de la petite finale. Les joueurs et le staff ont récolté leur médaille de bronze et l'ont gardée autour du cou.

Mika Zibanejad et les Suédois ont gardé leur médaille autour du cou ce dimanche. Photo: Getty Images

Blick Sport

Ce n'est clairement pas le métal qu'avaient espéré les supporters et joueurs suédois avant ce Mondial à domicile. Éliminé par les États-Unis en demi-finales, le «Tre Kronor» a dû, comme l'année dernière, disputer la finale pour le 3e place. Et, tout comme à Prague, les Scandinaves ont terminé ce tournoi avec la médaille de bronze autour du cou. En battant le Danemark (6-2), ils ont eu le droit à une bien maigre consolation.

Quand on vise l'or, on peut ne pas se satisfaire d'un autre métal. La tentation est donc grande de retirer sa médaille du cou après l'avoir reçue de la part des membres de l'IIHF. Pourtant, un point du règlement empêche les joueurs et le staff de le faire, sous peine d'être pénalisé. «La consigne est que la médaille soit sur nous jusqu’à ce que nous entrions dans notre vestiaire», a expliqué après le match Anders Lundberg, sélectionneur suédois, à «Aftonbladet». Quelle était la sanction en cas de non-respect? «En fait, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de cette échelle, mais la seule chose que je connais, c'est le règlement», répond l'entraîneur.

En 2018, lors de la finale perdue lors du Mondial juniors face au Canada, plusieurs joueurs et le coach suédois avaient retiré leur breloque. Ce dernier a été lourdement sanctionné, puisqu'il a été suspendu pour les trois matches suivants. Pour éviter une nouvelle mésaventure, la Fédération suédoise a grandement menacé ses joueurs. Toujours selon «Aftonbladet», le chiffre de 1 million de dollars a été présenté aux membres de l'équipe s'ils ôtaient le métal. Autant dire que personne n'a pris le risque.