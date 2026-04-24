Théo Rochette sera-t-il de la partie au Mondial?

Attaquant du Lausanne HC, Théo Rochette n'a encore disputé aucun tournoi majeur avec l'équipe de Suisse. Cette anomalie sera-t-elle effacée pour le Mondial à domicile à venir? Le point sur la situation du Vaudois.

Matthias Davet Journaliste Blick

Théo Rochette a le sourire dans les travées de la Tissot Arena de Bienne. Pas seulement parce que l'équipe de Suisse vient de largement et facilement s'imposer face à la Hongrie en match de préparation (6-1), mais aussi car il est désormais libéré de «l'aquarium» qui lui faisait office de casque durant les play-off de National League. «Ça fait vraiment du bien, j'en avais marre, avoue l'attaquant du Lausanne HC. J'étais censé encore jouer une ou deux semaines avec, mais j'ai décidé de l'enlever parce que je n'en pouvais plus (sourire).»

Cerise sur le gâteau: ce jeudi, Théo Rochette a inscrit son nom à la feuille de match, en délivrant un assist sur le but de Simon Le Coultre. Son tir a totalement manqué le cadre et a rebondi sur le plexiglas derrière le but. Hors de position, le gardien adverse a laissé sa cage vide pour le défenseur de Genève-Servette. Un geste évidemment fait exprès, n'est-ce pas? «Oui, se marre le Lausannois. Je savais que les bandes rebondissaient bien ici.» Presque convaincant.

«Ça fait du bien d'être ici»

C'est par contre sans souci physique que Théo Rochette a été appelé en équipe de Suisse pour ce début de préparation en vue du Mondial à domicile. Un certain soulagement pour lui qui a eu une relation «compliquée» avec le maillot à croix blanche. À l'heure actuelle, le No 90 du LHC (mais 93 de la Nati) n'a pas encore disputé de tournoi majeur sur la scène internationale. Une anomalie pour celui qui était le deuxième meilleur pointeur suisse de la dernière saison régulière.

Il faut dire que Théo Rochette n'a pas eu de chance. À plusieurs reprises, il a dû refuser bien malgré lui la convocation sous les drapeaux. «Ça fait du bien d'être ici et de ne pas être blessé, lâche le principal intéressé. Ces dernières saisons, j'avais souvent un pépin durant les fenêtres mais là, c'est cool de pouvoir participer à un camp comme celui-ci.»

«Je vais mettre toutes les chances de mon côté»

Forcément, l'objectif est le même pour les 27 joueurs présents dans la sélection lors de ces rencontres amicales face à la Hongrie: être toujours là le 15 mai, lors du match du championnat du monde entre les États-Unis et la Suisse. «Personnellement, je vais continuer à travailler et tenter de prouver que je peux jouer dans cette équipe, appuie Théo Rochette. Évidemment, ce n'est pas ma décision mais je vais mettre toutes les chances de mon côté.»

La décision repose dans les mains de Jan Cadieux, sélectionneur de l'équipe de Suisse depuis l'éviction de Patrick Fischer il y a une semaine. «Théo est un très bon joueur, qui doit aussi s'adapter à certains moments au hockey international, analyse le nouveau coach. En tout cas, il est motivé et il a du potentiel pour jouer à ce niveau-là. À lui de continuer de montrer qu'il est capable de s'adapter à un hockey différent de la National League.»

En d'autres termes, Théo Rochette doit encore travailler s'il veut être sûr de faire partie de la liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial à domicile. Mais le puck est-elle dans son camp? «C'est le cas pour tous les joueurs, répond Jan Cadieux. S'ils sont ici, c'est parce qu'on croit qu'ils peuvent apporter quelque chose. La décision finale nous revient, mais ce sont eux qui contrôlent leur performance.» Le prochain cut aura lieu dès ce vendredi, après le deuxième match amical face à la Hongrie. Le jeune joueur Vaudois pourra-t-il continuer à rêver de Mondial? Réponse dans les prochains jours.