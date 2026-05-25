La phase de groupes du Championnat du monde 2026 arrive bientôt à son terme, avec encore deux journées. Blick fait le point sur chaque nation et ce qu'elles ont encore à jouer.

Matthias Davet Journaliste Blick

Comment sont départagées les équipes En cas d'égalité entre deux équipes, la confrontation directe détermine quelle formation est la mieux classée. En cas d'égalité entre trois équipes, on crée un mini-classement uniquement avec les équipes à égalité et on regarde leurs confrontations directes. Les critères suivants sont appliqués dans l’ordre, jusqu’à ce que l’égalité soit départagée: Points obtenus dans les confrontations directes entre les équipes à égalité Différence de buts dans les confrontations directes Nombre de buts marqués dans les confrontations directes Comparaison des résultats contre l’équipe la mieux classée en dehors du mini-classement concerné (selon, dans l’ordre: points, différence de buts, buts marqués) Si nécessaire, même principe appliqué avec l’équipe suivante la mieux classée hors du mini-classement En dernier recours, classement selon la position initiale des équipes au début du tournoi (seeding) En cas d'égalité entre deux équipes, la confrontation directe détermine quelle formation est la mieux classée. En cas d'égalité entre trois équipes, on crée un mini-classement uniquement avec les équipes à égalité et on regarde leurs confrontations directes. Les critères suivants sont appliqués dans l’ordre, jusqu’à ce que l’égalité soit départagée: Points obtenus dans les confrontations directes entre les équipes à égalité Différence de buts dans les confrontations directes Nombre de buts marqués dans les confrontations directes Comparaison des résultats contre l’équipe la mieux classée en dehors du mini-classement concerné (selon, dans l’ordre: points, différence de buts, buts marqués) Si nécessaire, même principe appliqué avec l’équipe suivante la mieux classée hors du mini-classement En dernier recours, classement selon la position initiale des équipes au début du tournoi (seeding) Plus

Groupe A

1 Suisse 🇨🇭 (18 points)

Va-t-on assister à la finale avant l'heure mardi soir du côté de Zurich? Si la Suisse vient à battre la Finlande, elle terminera première de son groupe et affrontera le quatrième au classement du côté de Fribourg.

Match restant:

Suisse - Finlande (mardi, 20h20)

2 Finlande 🇫🇮 (18 points)

Même situation que juste au-dessus, mais à l'inverse cette fois.

Match restant:

Suisse - Finlande (mardi, 20h20)

3 Autriche 🇦🇹 (9 points)

Courageux, les Autrichiens ne sont pas assurés d'être en quarts de finale, même s'ils sont plutôt dans une bonne position. Pour être certains de faire partie des huit meilleures équipes, ils doivent battre les États-Unis mardi. Autrement, un faux pas de l'Allemagne face à la Grande-Bretagne et des Américains face à la Hongrie leur suffirait. En cas d'égalité avec la Lettonie, elle resterait aussi devant.

Match restant:

États-Unis - Autriche (mardi, 16h20)

4 Lettonie 🇱🇻 (9 points)

En cas de victoire face à la Hongrie, les Lettons seront en quarts de finale. Une défaite les obligerait à espérer un revers de l'Allemagne et au moins une des États-Unis lors de leurs deux derniers matches.

Match restant:

Hongrie - Lettonie (mardi, 12h20)

5 Allemagne 🇩🇪 (7 points)

Il faut dans un premier temps battre la Grande-Bretagne lundi. Puis, espérer que l'Autriche ou la Lettonie perdent au moins un point. En cas d'égalité entre les trois équipes, l'Allemagne terminerait devant la Lettonie. L'Autriche serait pomme, en terminant à la cinquième place.

Match restant:

Allemagne - Grande-Bretagne (lundi, 20h20)

6 États-Unis 🇺🇸 (5 points)

Il n'y a plus vraiment besoin de réfléchir pour les Américains. Ils doivent faire un maximum de points, tout en espérant que les adversaires devant se plantent. En cas de victoires en 60 minutes face à la Hongrie et l'Autriche, ils seront en quarts de finale.

Matches restants:

États-Unis - Hongrie (lundi, 16h20)

États-Unis - Autriche (mardi, 16h20)

7 Hongrie 🇭🇺 (3 points)

Il existe encore un monde dans lequel la Hongrie file en quarts de finale, mais il est bien improbable. Pour cela, les Magyars doivent battre les États-Unis et la Hongrie, espérer une défaite des Américains face aux Autrichiens et une victoire des Britanniques face à l'Allemagne. Un scénario peu réaliste, surtout avec leur niveau depuis le début de ce Championnat du monde.

Matches restants:

États-Unis - Hongrie (lundi, 16h20)

Hongrie - Lettonie (mardi, 12h20)

8 Grande-Bretagne 🇬🇧 (0 point)

Il n'y a plus rien à espérer pour les Britanniques. Ils sont relégués et seront de retour en deuxième division l'année prochaine.

Match restant:

Allemagne - Grande-Bretagne (lundi, 20h20)

Groupe B

1 Canada 🇨🇦 (17 points)

Si les Canadiens battent la Tchéquie, ils seront assurés de terminer premiers du groupe. Dans tous les cas, ils resteront à Fribourg pour leur quart de finale, puisqu'ils sont certains de terminer à l'une des deux premières places.

Match restant:

Tchéquie - Canada (mardi, 20h20)

2 Tchéquie 🇨🇿 (13 points)

Certaine d'être en quarts de finale, la Tchéquie devra encore travailler jusqu'à mardi. Une défaite face à la Norvège la mettrait dans l'embarras en vue d'un quart de finale, surtout que les Scandinaves et les Slovaques la talonnent.

Matches restants:

Tchéquie - Norvège (lundi, 16h20)

Tchéquie - Canada (mardi, 20h20)



3 Slovaquie 🇸🇰 (11 points)

La donne est simple: toute autre chose qu'une défaite en 60 minutes face à la Suède mardi et la Slovaquie sera en quarts de finale.

Match restant:

Suède - Slovaquie (mardi, 16h20)



4 Norvège 🇳🇴 (10 points)

Comme la Norvège a battu la Suède, il ne lui manque que deux points pour être en quarts de finale. Elle a deux matches pour les cueillir.

Matches restants:

Tchéquie - Norvège (lundi, 16h20)

Norvège - Danemark (mardi, 12h20)

5 Suède 🇸🇪 (9 points)

Peu de monde aurait parié sur une Suède en dehors du top 4 à l'aube de son dernier match. Et pourtant, les protégés de Sam Hallam vont devoir battre la Slovaquie dans le temps réglementaire mardi pour jouer les quarts de finale.

Match restant:

Suède - Slovaquie (mardi, 16h20)

6 Danemark 🇩🇰 (5 points)

Grâce à leur victoire face à l'Italie aux tirs aux buts dimanche, les Danois sont assurés d'être encore dans l'élite mondiale l'année prochaine. À part une place d'honneur, ils n'auront rien d'autre à jouer.

Match restant:

Norvège - Danemark (mardi, 12h20)

7 Slovénie 🇸🇮 (3 points)

Après un bon début de tournoi, la Slovénie a calé. La troupe d'Edo Terglav a toujours son destin entre les mains, mais le faux-pas face à l'Italie est interdit. Une victoire lui permettrait de continuer d'évoluer dans la première division, comme depuis 2025, mais une défaite la renverrait au niveau inférieur.

Match restant:

Slovénie - Italie (lundi, 20h20)

8 Italie 🇮🇹 (1 point)

Le duel de ce lundi face à la Slovénie va falloir son pesant de grissini. Une victoire dans le temps réglementaire, en prolongation ou aux tirs aux buts ferait que les Transalpins seront de nouveau au rendez-vous l'année prochaine en Allemagne. Une défaite serait synonyme de relégation.

Match restant:

Slovénie - Italie (lundi, 20h20)