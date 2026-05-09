La musique de but «Richi», devenue incontournable avec la Nati, se retrouve au cœur d’une double polémique avant le Mondial à domicile.

Nicole Vandenbrouck

En Suisse, rares sont ceux qui ne connaissent pas la chanson de but de l'équipe de Suisse de hockey. Quand «Richi» retentit, les supporters chantent et bougent en rythme. Depuis que les joueurs helvétiques ont choisi ce morceau du groupe Stubete Gäng avant le Mondial 2024 à Prague, il déclenche l’euphorie après chaque but. L’année précédente, lors du Mondial à Riga, c’était encore «Göschene Airolo» qui résonnait dans les stades.

Mais à quelques jours du Mondial à domicile, la chanson fait l’objet d’une double polémique. La première: la chanson «Richi» reprend et détourne une scène réelle diffusée dans l’émission de la SRF «Auf und davon», où Hermann Schönbächler appelle son fils Richi depuis sa pelleteuse. Ce passage est devenu viral puis a été utilisé dans la chanson de Stubete Gäng. Or, fin mars, la famille Schönbächler a dénoncé l’utilisation commerciale de cette scène. Elle estime que le morceau se moque d’eux et juge cette reprise irrespectueuse et blessante.

Parallèlement, Swiss Ice Hockey préparait depuis plusieurs mois une chanson de but spéciale pour le Mondial à domicile. Le passage «Richi» avait ainsi été réinterprété dans un remix de DJ Gucci Brösmeli, avec la voix de Patrick Fischer. Problème: Patrick Fischer n’est plus le sélectionneur de la Nati. Cette version ne peut donc plus être utilisée pendant le tournoi.

Seul le refrain sera conservé

Les dirigeants de la fédération ont cherché une solution ces dernières semaines. Lors du tournoi de préparation organisé à Bienne fin avril, durant les matches amicaux contre la Hongrie, «Göschene Airolo» a provisoirement repris sa place après chaque but. En coulisses, l’idée d’enregistrer à nouveau le passage chanté a été envisagée, avec plusieurs joueurs ou même le nouveau sélectionneur Jan Cadieux. «Mais il ne restait tout simplement plus assez de temps avant le Mondial», explique la fédération.

Comme les joueurs tenaient absolument à conserver «Richi» comme chanson de but, Swiss Ice Hockey a finalement tranché: «Richi» restera la chanson du Mondial 2026, ou plus précisément son refrain reconnaissable par tous. Les paroles, elles, seront supprimées. Pendant le Mondial 2024, les frères Aurel et Moritz Hassler de Stubete Gäng expliquaient déjà dans un entretien accordé à Ticketcorner: «Après chaque but, nous tendons l’oreille et montons le volume. Nous espérons que ''Richi'' continuera encore longtemps à résonner dans les patinoires».