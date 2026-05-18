Reto Berra ne pourra toujours pas être engagé lundi soir face à l'Allemagne lors du Mondial à Zurich. Mais le gardien de Fribourg Gottéron peut rejoindre l'équipe de Suisse après avoir dû se soigner pendant une semaine.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse qui peut clarifier la situation autour de ses gardiens. Reto Berra, malade depuis une semaine et absent de l'entraînement, peut rejoindre le groupe de Jan Cadieux à compter de ce lundi. Le tout récent champion de Suisse avait participé à la dernière semaine de préparation en Suède et avait disputé un match face à la nation hôte.

Il n'était pas présent mercredi pour le retour sur la glace de la sélection nationale pour la dernière ligne droite en vue du début du championnat du monde à Zurich et Fribourg. Depuis jeudi, c'est même le Lausannois Kevin Pasche qui était venu jouer les dépanneurs.

Ce lundi, Reto Berra a pu patiner à nouveau avec ses coéquipiers pour l'échauffement matinal en vue du match face à l'Allemagne en soirée (20h20, en direct sur Blick). Le gardien qui va quitter Fribourg pour rejoindre Kloten la saison prochaine ne sera toutefois pas encore engagé pour cette troisième rencontre du Mondial à domicile.

Jusqu'à présent, ce sont Leonardo Genoni et Sandro Aeschlimann qui se sont alternés devant le filet de l'équipe de Suisse. Les portiers de Zoug et Davos ont livré de bonnes prestations lors des succès face aux États-Unis et contre la Lettonie.