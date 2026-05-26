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Les surprises se succèdent
Les Norvégiens et les Lettons filent vers les quarts

La Norvège surprend au Mondial! Deuxièmes de leur groupe, les Scandinaves pourraient confirmer leur deuxième place si le Canada bat la Tchéquie ce soir. La Lettonie, elle, écrase la Hongrie et se qualifie pour les quarts.
Publié: 16:43 heures
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Qui aurait prédit une Norvège dans le top 3 de son groupe avant le début de la compétition?
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

La dernière journée du tour préliminaire du Mondial mardi a confirmé une chose: la Norvège est solide. La Lettonie s'est pour sa part hissée en quarts.

Qui aurait prédit une Norvège dans le top 3 de son groupe avant le début de la compétition? Personne, assurément. Et pourtant, les Scandinaves vont se classer devant les Suédois et les Slovaques. Ils sont actuellement deuxièmes et pourraient le rester si le Canada bat la Tchéquie mardi soir (20h20). Les Tchèques pourraient finir 2es s'ils dominent les Canadiens.

En écartant le Danemark 4-3 après prolongation, la Norvège a toutefois manqué d'assurer sa 2e place et ce pour quelques secondes. Sans un but de Russell à deux secondes de la fin du troisième tiers, les Norvégiens étaient 2es à coup sûr. Et le plus frustrant pour eux, c'est qu'ils n'ont mis que 13 secondes pour l'emporter en prolongation.

Encore une chance pour les Etats-Unis

Dans le groupe de la Suisse, la Lettonie a logiquement disposé de la Hongrie 8-1. On saura en fin d'après-midi si les Etats-Unis parviennent à se hisser en quarts. Ils devront pour cela battre l'Autriche en 60 minutes. Une victoire autrichienne en 60 minutes qualifierait en revanche les joueurs de Roger Bader pour les quarts.

A Fribourg, la Suède de Sam Hallam cherchera à faire comme les Américains. Il faudra pour cela battre la Slovaquie dans le temps réglementaire.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
6
30
18
2
Finlande
Finlande
6
22
18
3
Lettonie
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
Etats-Unis
4:1
7
4
11
5
Allemagne
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
Autriche
1:4
7
-12
9
7
Hongrie
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
6
19
17
2
Norvège
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
République Tchèque
6
3
13
4
Suède
Suède
3:2
7
10
12
5
Slovaquie
Slovaquie
2:3
7
3
11
6
Danemark
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
Italie
7
-23
1
Playoffs
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