L'équipe de Suisse dominée par la Suède

La sélection de Jan Cadieux s'est inclinée à Ängelholm face à la Suède (3-0). À une semaine du début du Mondial à domicile, la Suisse a tout de même haussé le ton, surtout sur le plan physique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce samedi, le changement de décor était radical par rapport à la rencontre gagnée deux jours plus tôt contre la Finlande lors des tirs aux buts. Les spectateurs étaient bien plus nombreux pour voir cette rencontre entre la Suède et la Suisse. Et dans une atmosphère autrement plus propice à un bon match, les deux équipes ont joué le jeu. Et pas qu'un peu avec une intensité physique largement revue à la hausse. On sent que le Mondial approche.

Dans ce contexte, l'équipe de Suisse n'a pas eu peur d'aller au contact et de donner également des coups à son adversaire. On pense notamment à Timo Meier, bousculé à plusieurs reprises par Jacob Larsson qui n'a pas hésité à lui envoyer une «patate» demeurée impunie.

Reto Berra tient la baraque

En début de rencontre, la Suisse aurait pu virer en tête grâce à deux périodes de supériorité numérique. Mais les hommes de Jan Cadieux n'ont pas su en profiter. Devant le filet, Reto Berra a dans un premier temps fait le malheur de Rasmus Asplund (8e). Comme lors de la finale entre Fribourg et Davos, c'est le gardien qui est sorti vainqueur de son duel avec l'attaquant scandinave.

Cinq minutes plus tard, le portier de la Nati n'a rien pu faire sur un rebond d'Albert Johansson. Après avoir effectué un premier arrêt, Reto Berra s'est avoué vaincu sur la reprise de l'arrière des Detroit Red Wings (13e, 1-0). À cheval sur la pause, les Suédois ont eu une occasion en or de prendre le large avec 55 secondes de double supériorité numérique. Mais la Suisse a tenu bon, notamment sur une grosse occasion de Lucas Raymond arrêté par Reto Berra (21e).

Entre la 28e et la 36e minute, les Helvètes ont été plus en vue offensivement et sont passés proches de l'égalisation. Lukas Frick (28e), Yannick Frehner (29e), Christoph Bertschy et Christian Marti (36e) se sont heurtés à un Magnus Hellberg très à son affaire. Et c'est au moment de la domination suisse que les joueurs locaux ont trouvé le moyen de faire le break. C'est à nouveau Albert Johansson qui a fait trembler les filets d'un tir astucieux sur l'intérieur de la jambe de Reto Berra (37e, 2-0). Une minute plus tard, Lucas Raymond a bien cru inscrire le 3-0, mais le gardien suisse a réalisé un miracle.

Encore une semaine de préparation

Lors de l'ultime période, l'équipe de Suisse n'est pas parvenue à refaire son retard malgré quelques occasions par Timo Meier ou encore Nico Hischier dès les premières minutes. Présent sur cette ligne, Théo Rochette a également fait bonne impression. Le joueur du Lausanne HC est-il en train de s'assurer une place dans la sélection suisse qui prendra part au Mondial? Déjà très bon jeudi, il a une nouvelle fois marqué des points. En fin de rencontre, ce dernier a hérité de la plus grosse chance de but, alors que Jan Cadieux avait sorti son gardien. Jacob De La Rose a inscrit le 3-0 dans la cage vide (60e).

L'équipe de Suisse disputera une troisième rencontre en Suède ce dimanche (12h00), avant de rentrer au pays. Les hommes de Jan Cadieux se frotteront à la République tchèque pour leur ultime match de préparation à moins d'une semaine du début du Mondial à Zurich et Fribourg.