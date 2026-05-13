Patrick Fischer se met à disposition de Jan Cadieux

Promu sélectionneur de la Suisse après l’éviction de Patrick Fischer, Jan Cadieux peut toujours compter sur le soutien de son prédécesseur. Les deux hommes restent très proches.

Marcel Allemann

«J’ai encore parlé au téléphone avec Patrick Fischer hier», révèle le sélectionneur suisse Jan Cadieux mercredi après-midi lors d’un point presse organisé à l’hôtel de l’équipe nationale, le Mercure Zurich City.

Promu il y a un mois du poste d’assistant à celui d’entraîneur principal après le licenciement de Fischer, Cadieux souligne qu’il doit «beaucoup» à son prédécesseur. «C’est lui qui m’a fait venir dans le staff de l’équipe nationale et il m’a toujours poussé.»

C’est un secret de Polichinelle: Patrick Fischer s’était fortement engagé en faveur de Cadieux à la fin de l’automne dernier lorsque Swiss Ice Hockey devait préparer sa succession pour la saison suivante. L’ancien entraîneur champion avec Genève-Servette avait finalement obtenu le poste en décembre. Mais la mise à pied de Fischer après le scandale du faux certificat COVID a précipité les choses et placé Cadieux aux commandes plus tôt que prévu.

SMS de félicitations de Fischer

«J’estime énormément Patrick Fischer, il me soutient partout où il le peut. Fischi fait toujours partie des premiers à m’envoyer un SMS après une victoire. C’était le cas après mon premier succès comme sélectionneur et encore la semaine dernière après la victoire contre la Tchéquie pour conclure l’Euro Hockey Tour», raconte Cadieux. Avant d’ajouter: «C’est aussi grâce à lui que je suis là où je suis aujourd’hui. Nous avons toujours entretenu une très bonne relation».

Et cela ne changera pas pour le sélectionneur suisse. Reste à savoir si les deux hommes continueront à échanger régulièrement pendant le Mondial à domicile, qui débute vendredi avec un choc face aux États-Unis. «Nous verrons. Ce n’est pas prévu et nous n’avons pas convenu de nous parler tous les jours désormais. Mais il est clair que nous resterons en contact.»

Leurs discussions ne tournent toutefois pas principalement autour du hockey sur glace: «Fischi m’a donné de précieux conseils d’entraîneur pour mon premier Mondial et il m’a dit que je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais à tout moment. Sinon, nous parlons de toutes sortes de sujets, mais pas de hockey sur glace».