Surprise! Patrick Fischer décide de scinder un duo majeur

Nico Hischier (à g.) avec Kevin Fiala lors de l'entraînement de lundi matin à Herning. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'annonce de la venue de Kevin Fiala a, forcément, provoqué un jeu des chaises musicales dans le vestiaire de l'équipe de Suisse et dans la tête de Patrick Fischer. Comment et avec qui fallait-il faire jouer l'ailier saint-gallois?

Le sélectionneur allait-il sacrifier Tyler Moy pour faire de la place au joueur des Los Angeles Kings? Allait-il plutôt recréer une ligne des anciens juniors zurichois avec Malgin et Andrighetto au détriment de Damien Riat qui allait glisser en troisième trio à la place d'un Grégory Hofmann pas franchement dans le rythme?

C'est finalement une solution hybride qui a été choisie par Patrick Fischer pour le match de ce lundi après-midi contre les Etats-Unis. Le technicien a en effet décidé de garder Tyler Moy dans son premier trio. Il faut dire que le joueur des Rapperswil-Jona Lakers a donné satisfaction depuis le début du tournoi et surtout lors du match face au Danemark samedi avec trois points (2 buts et 1 assist).

C'est Timo Meier qui est décalé en deuxième ligne avec Andrighetto et Malgin pour permettre de recréer le binôme Hischier/Fiala qui a permis à la Suisse d'avoir du succès l'année dernière. Les deux hommes avaient été particulièrement complémentaires et Patrick Fischer veut s'appuyer sur cette alchimie pour construire son équipe. C'est du moins ce qu'il va tenter de faire. Pour rappel, Le coach avait tâtonné l'an dernier au moment de l'arrivée de Kevin Fiala avant de trouver la bonne combinaison.

L'arrivée de Timo Meier à l'aile du second trio a une autre conséquence: Damien Riat «glisse» en troisième ligne avec Ken Jäger et... Simon Knak qui est promu de 4e à la 3e ligne. Cela signifie donc que Grégory Hofmann a été «sacrifié» avec l'arrivée de Kevin Fiala dans l'équipe et se retrouve surnuméraire. La quatrième ligne de puncheurs sera composée de Christoph Bertschy, Sandro Schmid et Nicolas Baechler. Christian Marti ne prendra pas part au match, tandis que Leonardo Genoni est titularisé devant le filet.

Est-ce que l'option choisie par Patrick Fischer aura du succès? Premier élément de réponse dès 16h20 avec le coup d'envoi de la rencontre entre la Suisse et les États-Unis (en direct sur Blick).