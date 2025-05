Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce dimanche, dans les rues de Herning, une silhouette n'est pas passée inaperçue pour les très nombreux fans de l'équipe de Suisse. C'est en effet Kevin Fiala qui, accompagné de sa femme, promenait son chien quelques heures après son arrivée sur le sol danois. Après quelques jours d'incertitude, l'ailier des Los Angeles Kings a pu confirmer son arrivée sous le maillot de l'équipe de Suisse. Un renfort de choix qu'il va falloir intégrer.

La saison dernière, le Saint-Gallois était également arrivé en cours de compétition. Mais tout était plus simple. En effet, Nico Hischier, bien qu'auteur d'un triplé face à l'Autriche, n'avait pas forcément convaincu sur sa ligne avec Calvin Thürkauf et Philipp Kurashev. Il était dès lors plus facile de reléguer les deux joueurs en quatrième ligne pour faire grimper Christoph Bertschy de la quatrième ligne à la première avec Fiala et Hischier. Cela permettait à Patrick Fischer de laisser (momentanément) Nino Niederreiter sur un second trio avec pour but de diluer ses forces offensives.

Aujourd'hui, la situation est différente. Le premier trio tourne bien et Tyler Moy est le complément idéal d'un binôme qui se connaît par cœur: Timo Meier et Nico Hischier. La deuxième ligne de Denis Malgin, Sven Andrighetto et Damien Riat se connaît de bonnes phases offensives et se rode encore après avoir rejoint tardivement l'équipe. Comment faire pour intégrer Kevin Fiala, qui sera à disposition de son coach dès ce lundi contre les États-Unis? Voici trois pistes potentielles.

La piste de la facilité

Le sélectionneur national pourrait tout à fait se dire que la place de Kevin Fiala est en première ligne et ne pas se poser davantage de questions. Ce serait évidemment un choix compréhensible et défendable. Mais avec Tyler Moy, n'a-t-il pas trouvé un troisième larron parfaitement capable de profiter des trous créés par Nico Hischier et Timo Meier? Après un premier match poussif, la triplette a livré un excellent deuxième match contre le Danemark.

S'il venait à scinder cette ligne, se poserait la question du rôle de Tyler Moy. Attaquant très offensif et pur finisseur, le joueur des Rapperswil-Jona Lakers est un rien moins à son avantage lorsqu'il faut une plus grande stabilité défensive. Si l'on part du principe que la ligne Malgin-Andrighetto-Riat ne bouge pas, peut-on trouver une place pour le No 95 avec Jäger et Bertschy au détriment de Grégory Hofmann, pas en réussite depuis le début du tournoi?

La piste de la stabilité

Si Patrick Fischer tient à conserver son trio de parade, une autre option serait de «simplement» toucher à la troisième ligne et faire évoluer Kevin Fiala avec Ken Jäger et Christoph Bertschy tout en reléguant Grégory Hofmann d'un cran. L'avantage de cette solution serait de ne pas trop toucher à l'alignement des lignes No 1 et 2. Le désavantage? Est-ce vraiment sérieux de faire jouer Kevin Fiala en troisième triplette avec, dès lors, un temps de jeu moindre?

La piste de la subtilité

Et si la vérité était ailleurs? Et si Patrick Fischer décidait de conserver sa première triplette, mais de faire reculer Damien Riat de la deuxième à la troisième ligne? Cette solution aurait l'avantage de préserver la cohésion naissante de la première ligne tout en offrant un rôle offensif très en vue à Kevin Fiala avec Sven Andrighetto et Denis Malgin. De quoi permettre à cette équipe de Suisse de proposer deux lignes offensives équilibrées et cohérentes malgré cette modification consécutive à l'arrivée d'un nouveau joueur.

Mieux: Damien Riat, par son jeu à la fois physique et son sens du but, pourrait remplacer Grégory Hofmann dans le troisième trio et amener un peu de punch avec Ken Jäger et Christoph Bertschy. Les trois hommes pourraient représenter un défi physique pour n'importe quelle équipe de ce Mondial.

Les autres pistes

Et, bien entendu, il peut exister largement plus de rocades potentielles et donc d'atouts dans la manche de Patrick Fischer pour intégrer au mieux Kevin Fiala dans son contingent. Ce ne sont là que trois options parmi les plus plausibles. Va-t-il en privilégier une de celles-ci? Réponse vers 15h20 au moment de la divulgation des alignements... si le Saint-Gallois est déjà à disposition bien sûr.