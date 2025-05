Un seul club suisse manque à l'appel au Mondial

L'attaquant de Bienne Toni Rajala (à gauche) et le capitaine de Langnau Harri Pesonen ont été champions du monde avec la Finlande en 2019 et 2022. Photo: Keystone

Stephan Roth

Lorsque la Finlande est devenue championne du monde il y a trois ans, le HC Bienne avait deux attaquants dans son équipe: Toni Rajala et Jere Sallinen. Aujourd'hui, les Seelandais sont la seule équipe de la National League à ne pas être représentée par un joueur au Championnat du monde.

Il y a un an, Bienne avait encore deux participants avec le gardien finlandais Harri Säteri et le héros suisse Gaëtan Haas, qui se remet d'une commotion cérébrale.

Lugano partagerait le sort de Bienne si l'on ne comptait que les joueurs qui seront encore au club la saison prochaine. Le gardien Adam Huska représente par contre les Tessinois dans ce Mondial avec la Slovaquie.

Dix joueurs pour les ZSC Lions

À l'autre extrémité du spectre, on trouve sans surprise les Zurich Lions. Le champion de Suisse et vainqueur de la Champions Hockey League envoie pas moins de dix joueurs à Herning (Danemark) et Stockholm (Suède): Dean Kukan, Christian Marti, Sven Andrighetto, Nicolas Baechler et Denis Malgin avec la Suisse ainsi que, en l'état actuel, Jesper Frödén avec la Suède, les Finlandais Mikko Lehtonen et Juho Lammikko, l'Autrichien Vinzenz Rohrer et le Letton Rudolfs Balcers.

Il est remarquable qu'un petit club comme Langnau présente pas moins de cinq participants au Mondial. Le gardien Stéphane Charlin et le meilleur buteur Dario Rohrbach feront leurs débuts. Le défenseur Vili Saarijärvi et le capitaine Harri Pesonen seront avec les Finlandais et l'attaquant Michal Kristof avec les Slovaques. Stéphane Charlin et Vili Saarijärvi rejoindront toutefois Genève-Servette après ce Championnat du monde.