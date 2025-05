Les médaillés d'argent accueillis comme des champions

Andres Ambühl a eu le droit à un dernier bain de foule en carrière. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les cloches résonnent au loin. En pleine période d'inalpe, ce ne sont pourtant pas les vaches qui montent à l'alpage, mais bien des supporters de l'équipe de Suisse qui se rendent à la patinoire de Kloten. Au lendemain de la défaite en finale du Mondial face aux États-Unis (0-1 ap), Patrick Fischer et ses protégés étaient de retour là où ils avaient disputé leur dernier match d'Andres Ambühl en Suisse, avant de s'envoler pour la République tchèque, le Danemark et la Suède.

Dès 17h et l'ouverture des portes, les premiers enfants ont couru jusqu'à la barrière devant la scène érigée pour l'occasion. Ceux-ci voulaient absolument voir leurs idoles de plus près et, pourquoi pas pour les plus chanceux, repartir avec un selfie ou un autographe.

Mais pour être récompensé, il y avait d'abord la longue attente. Un peu plus de 1h30 pour les premiers arrivés. Juste après 18h30, le capitaine Andrea Glauser, le trophée de vice-champion du monde à la main, est sorti des travées de la Swiss Arena devant un petit millier de personnes. Les drapeaux suisses, distribués pour l'occasion, étaient agités de toutes parts. Tour à tour, plusieurs acteurs de la finale ont défilé au micro pour partager son amour au public.

Il y avait du monde à Kloten pour la réception des médaillés d'argent. Photo: freshfocus

«Büeli» et Stubete Gang

Celui-ci n'avait pourtant qu'un seul nom à la bouche: «Büeli». Pourtant, Andres Ambühl se cachait derrière ses coéquipiers et, malgré une carrière légendaire, ne voulait pas être sous le feu des projecteurs (et trop proche de la fumée qui sortait bien trop fréquemment devant la scène). Alors que le public scande son nom, le Grison décide de faire quelques pas en avant et de répondre aux questions du speaker. D'emblée, il a les larmes au bord des yeux et au bout de quelques secondes, des larmes interrompent sa réponse. Applaudi par tout le monde, Andres Ambühl retire ensuite sa casquette, tire une dernière révérence et retourne s'effacer derrière ses coéquipiers.

Andres Ambühl a eu de la peine à retenir ses larmes. Photo: keystone-sda.ch

Avant de laisser tous les joueurs profiter du moment avec leur famille, la Fédération a encore fait vivre sur la scène le groupe Stubete Gang, auteur de la chanson «Richi», celle qui résonnait dans les patinoires du Mondial lorsque la Suisse marquait un but et qui l'a donc fait à 47 reprises pour cette édition 2025. À défaut de l'avoir entendue dimanche soir, Damien Riat et ses coéquipiers ont pu l'écouter, en live, sur la scène. «Je la connais bien maintenant, en sourit l'attaquant lausannois. C'était assez chouette de voir les chanteurs et les musiciens avec nous.»

«La fierté va venir»

Car, si les mines étaient défaites dimanche soir à Stockholm, elles étaient un poil plus réjouis moins de 24h plus tard. Les joueurs ont eu le temps d'un peu digérer le revers en finale. «Ça reste par contre toujours tôt pour que la déception soit totalement passée, souligne Damien Riat. Il y a quand même de la fierté qui en ressort.»

Même son de cloche du côté de son futur ex-coéquipier au LHC. «Ça fait encore mal parce qu'on était proche, rappelle Andrea Glauser. Mais il faut se rappeler qu'on est un petit pays et que deux fois de rang, on a été en finale et qu'on a perdu de peu. La fierté va venir.» Son beau-frère, Christoph Bertschy, entre deux jeux avec ses neveux, a parlé d'une déception plus rude que l'année dernière. «On avait l'impression d'avoir gagné la médaille d'argent, tandis que cette fois on a plutôt perdu celle d'or.»

Andrea Glauser, Christoph Bertschy et Sandro Schmid (de gauche à droite) se retrouveront à Fribourg l'année prochaine. Photo: keystone-sda.ch

«On n'a pas pu leur donner mieux que l'argent»

Pour tous les acteurs interrogés, voir tous ces gens venir les accueillir leur a mis du baume au cœur. Tous sauf Jan Cadieux. «Ça me fait encore plus chier de voir autant de monde, ose l'entraîneur assistant. Dans le sens qu'on n'a pas fini le travail et ça m'emmerde qu'on ait pas pu leur donner quelque chose de mieux que l'argent.»

Oui, l'ancien entraîneur de Genève-Servette est fier de son équipe – «mais personnellement, non». Après la finale perdue, Patrick Fischer et son staff sont sortis boire quelques verres pour atténuer la déception. Jan Cadieux était également de la partie. «C'était vraiment compliqué parce que je n'avais pas envie de célébrer, souffle-t-il. J'ai certes bu quelques coups mais je ne suis pas allé aussi loin que Patrick.»

Un titre à la maison?

Désormais, tout ce beau monde va pouvoir partir dans les prochains jours en vacances bien méritées. Forcément, les regards sont déjà tournés vers le prochain Championnat du monde, qui aura lieu dans un an, à Fribourg et Zurich.

Il y a donc une opportunité en or pour l'équipe de Suisse d'aller, enfin, chercher ce premier titre de champion du monde. À nouveau, (presque) les joueurs sont du même avis. Tandis que Christoph Bertschy dit que «c'est clairement le but. On va tout donner et on sera prêt», Damien Riat veut aller chercher l'or. «Chaque année, il faut compter sur l'équipe de Suisse et on a prouvé qu'on était prêts à passer un palier. Et si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera celle d'après.» Le rendez-vous est donc pris. Quant à Andrea Glauser, ne lui parlez pas de si loin: «Maintenant, je vais aller à la maison, voir ma famille et prendre des vacances.» Bien méritées pour le futur joueur de Gottéron.