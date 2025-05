Sandro Schmid: «J'ai cru qu'on allait m'annuler deux buts»

Sandro Schmid a inscrit son premier but en Mondial pour son premier match. Photo: keystone-sda.ch

Centre de quatrième ligne pour commencer, Sandro Schmid a rapidement grimpé dans l'alignement lors du match inaugural de la Suisse, ce vendredi contre la Tchéquie. L'attaquant polyvalent de Fribourg Gottéron a même marqué pour son premier match à ce niveau de la compétition. Une réussite qui est intervenue après... un premier but qui lui a été annulé. Récit d'une soirée réussie individuellement même si la victoire n'était pas au rendez-vous.

Sandro, marquer avec l’équipe suisse lors d’un Mondial, c'était un départ de rêve?

Oui, clairement. Comme beaucoup d’enfants en Suisse, c’était un rêve de pouvoir représenter son pays à un championnat du monde. C’est quelque chose de très spécial que j’ai toujours gardé en moi. Dommage qu’on n’ait pas pu décrocher la victoire.

Et marquer lors de ton premier match, un but qui a été annulé. Tu l'as vécu comment?

Oui, c’est un moment particulier, même si au final le but n’a pas compté. C’est comme ça, le match continue. Mais ça nous a donné un peu d’énergie dans cette phase-là, on dominait et on jouait bien dans leur zone.

Et ton deuxième but, tu le marques comment exactement?

C’est avec le patin. J’avais un doute au début. J'ai cru qu'ils allaient m'annuler un deuxième but (rires). Je n’étais pas sûr qu’il allait être validé, mais après avoir vu les images, tout était bon.

Tu as commencé en quatrième ligne, puis tu t’es retrouvé avec Timo Meier et Nico Hischier sur la première. C’est compliqué de changer de ligne et de poste en cours de match?

Pas vraiment. Mon rôle reste le même : apporter de l’énergie, aller forechecker dur, récupérer des pucks. Je n’ai pas changé ma manière de jouer, même aux côtés de Timo et Nico. Je sais ce que je peux faire sur la glace.

Tu as joué un peu avec Marcus Sörensen et Lucas Wallmark. Tu peux les comparer à ces deux joueurs de NHL?

(il rigole) Non, c’est trop tôt pour ça. J’ai joué très peu de temps avec eux, surtout en fin de match. Ce serait injuste de les comparer maintenant.

Le coach a décidé de mettre les quatre jeunes ensemble au début. Il vous a donné des consignes particulières?

Pas vraiment. Il nous a simplement dit de mettre de l’énergie, de jouer comme on l’a fait en préparation et pendant le championnat. Si on est là, c’est qu’on le mérite. Il fallait jouer fort, dur, vite.

Le deuxième tiers a été compliqué. Tu dirais que le tournant du match, c’est là?

Oui, je pense que ça a commencé à la fin du premier tiers avec les pénalités. On les a laissés revenir dans le match, et ensuite ils ont pris le dessus. Il faut qu’on soit plus disciplinés et qu’on analyse ça pour revenir plus forts demain contre le Danemark.